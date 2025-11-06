search icon



威強電Q3虧轉盈 純益年增25% EPS 2.11元

鉅亨網記者彭昱文 台北


工業電腦廠威強電 (3022-TW) 公告第三季財報，稅後純益 3.73 億元，較上季虧轉盈、年增 25.5%，每股純益 2.11 元；累計前三季稅後純益 4.43 億元，年減 56.7%，每股純益 2.51 元。

cover image of news article
威強電Q3虧轉盈純益年增25% EPS 2.11元。(鉅亨網資料照)

威強電第三季營收季減 8.5%、年減 18.7%；毛利率 33%，季增 0.75 個百分點、年減 2.4 個百分點；營業利益 8818 萬元，季減 51%、年減 68%；營益率 5.8%，季減 5.1 個百分點、年減 9.1 個百分點。


累計威強電前三季營收 49.35 億元，年減 4.8%、毛利率 33.5%，年減 2.14 個百分點、營業利益 4.87 億元，年減 31.8%、營益率 9.85%，年減 3.9 個百分點。

威強電說明，第三季因研發費用及專案密集進行，營業利益下滑；前三季整體獲利與去年差異主要為今年面臨匯損，將以謹慎保守經營管理，多元且高附加價值產品之開發動能持續強健，並強化供應鏈管理能力。

前三季就產品銷售比重來看，醫療業務占比約為 42%、邊緣運算業務占比約為 29%、網通業務占比約為 12%、ODM 占比約為 17%。其中，網通業務營收占比相較去年同期成長約 5 %。

威強電工業電腦財報

