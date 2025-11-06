〈永豐金法說〉朱士廷對玉三併獻上祝福 八字箴言貫徹自家併購節奏

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-06 15:30

永豐金控 (2890-TW) 今 (6) 日舉行第三季法說會，在玉山金補齊壽險版圖之際，永豐金總經理朱士廷於會前記者會上指出，永豐金控有自己的節奏，今年以來共計斥資約 822 億元完成三起併購案，現階段重心在於強化發揮綜效、厚植競爭力，並以「審時度勢、厚積薄發」八字箴言自勉，靜待最佳時機再出擊。

永豐金控總經理朱士廷(中)說明併購路徑與策略。(鉅亨網記者陳于晴攝)

永豐金與玉山金原先皆是以銀行為主體的金控，經常被投資人拿來做比較，談及玉山金控昨 (5) 日正式宣布與三商壽達成合意併購，補足壽險業務拼圖，對此，朱士廷回應，不評論個案，不過，併購案仍須經過股東臨時會同意與主管機關的核准，同時也恭喜玉山金，並獻上最誠摯的祝福。

媒體關注，由於永豐金是目前大型金控中唯一尚未擁有壽險子公司的業者，外界關注是否會更積極尋求併購機會。朱士廷指出，企業成長的途徑不外乎是「內生成長」與「外生成長」兩大方向，從永豐金近年表現來看，內生成長的成績十分亮眼，不論是銀行或證券業務，都展現出優於同業的成長速度。

至於外生成長，也就是透過併購來擴張版圖，朱士廷指出，永豐金今年已完成 3 起併購案，分別為京城銀行、匯立證券及柬埔寨微型金融機構 Amret，合計投資金額約 822 億元。他分析，企業進行併購的常見五大動機包括低買高賣、分散風險、產生綜效、控制權價值及特殊目的，而永豐金的併購動機主要聚焦在「產生綜效」與「控制權價值」兩方面。

朱士廷進一步說明，永豐金的併購策略著重「互補性」，包含水平互補、垂直互補及功能互補三個層面。水平互補可擴大規模、降低成本；功能互補則強化既有優勢、結合目標公司功能。近期完成的三項併購案，皆著眼於這兩項核心目標。

面對尊重的競爭對手積極布局壽險版圖，他坦言，確實也曾進行多種情境分析，但永豐金有自己的節奏，並以「審時度勢、厚積薄發」八字箴言為準則。他強調，「我們會密切觀察市場變化，穩健累積實力，等待最適當的時機，採取對股東最有利的行動。」

朱士廷指出，併購的挑戰往往是在交易完成後才正式開始。永豐金目前首要任務，是確保京城銀行與匯立證券順利整合，與既有團隊、制度與文化產生綜效。他強調，「眼下這才是我們最重要的工作，至於壽險業務的可能性，我們仍會審慎評估，審時度勢、厚積薄發。」