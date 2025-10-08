永豐金前9月獲利衝破200億元續創同期新高 EPS 1.57元

永豐金控 ( 2890-TW ) 今 (8) 日公布 9 月自結稅後純益 24.71 億元，月減 11.43%、年增 35.25%，累計前 9 月稅後純益 205.44 億元，續創歷史同期新高，年增 11.07%，每股稅後純益 (EPS) 1.57 元，年化 ROE 13.01%。

以單月獲利來看，子公司永豐銀行 9 月份稅後純益 16.64 億元，月增 0.56 億元、3.5%，獲利增加主要受惠於存款成本續減以及共同基金與法金業務手續費收入動能提升。永豐金證券 9 月份稅後純益 8.58 億元，月減 0.59 億元、6.4%，獲利減少主要因股利收入認列高峰已過所致。

‌



累計獲利方面，永豐銀行前 9 月稅後純益 161.3 億元，年增 17.49 億元、12.2%，續創歷年同期新高，主要受惠於利息淨收益與手續費淨收益皆有雙位數的成長。永豐金證券稅後純益 48.22 億元，年增 2.94 億元、6.5%，創歷年同期新高，主要是受惠於資本利得挹注。

值得注意的是，京城銀行已於 10 月 1 日正式併入永豐金控，未來財報合併計算，而台灣匯立證券也將於 10 月 20 日併入，永豐金未來營收、獲利可望顯著增加。