全球首家「美股+H股」上市自駕企業！文遠知行今上市募資約24億港元 但掛牌首日破發
鉅亨網編譯陳韋廷
啟明創投投資企業、自駕科技公司文遠知行 (WRD-US) 今 (6) 日正式登陸香港交易所，股票代號 0800.HK，成為全球首家實現「美股 + 港股」雙重主要上市的自駕企業，同時摘得港股「Robotaxi 第一股」頭銜，但上市首日跌破發行價每股 27.1 港元。
截至今日下午 2 時 52 分，文遠知行港股下跌 14.1% 至每股 23.25 港元。此前文遠在去年 10 月登陸美股那斯達克交易所，今日港股掛牌有助進一步在全球資本中佈局。
文遠知行此次港股全球發售 8825 萬股，觸發回撥機制後公開發售 1765 萬股，國際配售 7060 萬股，發行價每股 27.1 港元，募資總額約 23.9 億港元，創辦人韓旭簽署自願鎖定協議，承諾未來三年不減持股份，並彰顯對公司長期發展的信心。
韓旭在今日上市儀式後表示，香港作為「資本沃土、人才高地」，將為文遠知行的全球化策略注入新動能。他透露，未來將加大香港本地人才招聘，投入算力與 GPU 資源，建構全球 Robotaxi 車隊及銷售網絡，並特別提到香港計程車便利度較低，看好 Robotaxi 的市場需求。
談到業界競爭時，他呼籲良性競爭、攜手發展，並透露除已佈局的中東市場外，正拓展歐洲、新加坡及日本業務。
身為 L4 級自駕全球先驅，文遠知行技術實力與國際化佈局備受認可，產品已獲中國、阿聯、新加坡等 7 國自動駕駛牌照，L4 車隊規模超 1500 輛，其中 Robotaxi 超 700 輛；與 Uber 合作的海外車隊，是中美以外全球最大商業化 Robotaxi 隊伍。
目前，文遠知行自駕產品矩陣涵蓋輔助駕駛、計程車、小巴、貨運車及環衛車，已在中國、阿聯酋、沙烏地阿拉伯等 11 國 30 餘城落地。
從 2017 年成立到那斯達克成為「全球 Robotaxi 第一股」，再到港股雙重上市，文遠知行以技術突破與全球化視野，成為自駕領域的標竿。
文遠知行這次港股掛牌不僅為其全球化擴張提供資本助力，更印證了國際市場對自駕商業模式與長期價值的肯定。未來，隨著技術迭代與市場拓展，文遠知行有望在全球智慧出行賽道扮演更關鍵角色。
