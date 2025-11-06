鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-06 21:09

台股屢屢上演新高秀！即便歷經 4 月重挫，今年以來大盤仍強力上漲逾兩成，除了台股基本面強勁，ETF 資金大浪也功不可沒。關於近期 AI 泡沫化疑慮升溫，凱基投信投資長歐陽渭棠今 (6) 日表示，從台股 AI 相關公司的 EPS 成長率來看，市場預測明年已上修到 22%；美國大型雲端服務供應商 (CSP) 明年的資本支出年增率，也提高至 31%，對台灣供應鏈的獲利有正面助益。台股本益比尚未過熱，從基本面觀察，後市看法維持正向。

AI泡沫？凱基投信正向看台股展望 明年EPS成長上修至22%。(圖/凱基投信)

歐陽渭棠指出，一個月前，市場對於台股明年 EPS 成長預估只有 15%，後來拉高到 20%，昨天最新數據顯示已拉升至 22%，EPS 不斷上修就代表展望佳，目前台股本益比落在 21 倍左右，約長線的上緣處，過去本益比最高是 23 倍，他認為現在沒有過熱，再搭配上明年 EPS 22% 的成長力道，對台股後市仍正向看待。

‌



根據凱基證券發行的《ETF 季報》調查資料顯示，截至 9 月底，台灣 ETF 市場規模已達近新台幣 7 兆元，占基金市場整體規模占比逾 65%，第三季台灣 ETF 市場持續發燙，基金規模年增 16.45%，發行檔數較上季增加 13 檔，受益人數也增加 4.5 萬人，其中平衡型 ETF 加入 ETF 戰場更是關鍵亮點。

依據凱基證券 2025 年第四季《ETF 季報》顯示，全球平衡型 (多資產)ETF 發展至今近 20 年，目前全球規模逾 750 億美元，較大比重集中在美加等北美地區。隨著凱基投信於今年下半年發行全台首檔平衡型 ETF，著眼美國市場的成長力道，並接著發行全台首檔 BBB 級債 + 台股 25 強的平衡型 ETF，完備投資人的資產配置選擇。

目前台灣、香港及日本市場的平衡型 ETF 都處於初步萌芽階段，相關 ETF 檔數僅落在 1 至 2 檔，但台灣平衡型 ETF 市場規模一舉超車日本與香港，對台灣平衡型 ETF 的發展來說是個好的開始。

在新種 ETF 加入市場助攻下，台灣 ETF 整體規模續寫歷史新高，ETF 市場資金活水持續湧入，也成為台灣基金市場近幾年擴張動能的主要來源。凱基投信表示，放眼第四季，隨著美國聯準會 (Fed) 降息循環啟動，10 月也符合市場預期持續降息一碼，美國經濟溫和擴張，就業市場降溫但並無惡化，經濟主要驅動力的消費者支出持續超出預期，加上 Fed 12 月起將停止縮表，有利市場資金活水持續挹注，風險性資產可望續有表現空間。

除了資金面有利推升指數，基本面也提供市場強韌支撐。凱基投信指出，有鑑於消費者支出和企業投資持續強勁，市場上調美國今明兩年的經濟成長率預期，企業獲利更在 AI 產業帶動下維持穩健增長態勢，預期今年 S&P 500 企業獲利成長率可達 11.0%，明年更可望上升至 13.9%。台股表現也同樣可期，台灣 9 月出口總額達 542.5 億美元，年增率高達 33.8%，隨著 AI 需求持續強勁及消費性電子新品備貨旺季來臨，電子產業預計將持續帶動出口成長，台廠 AI 供應鏈的技術與議價優勢，可望成為台股堅實後盾。