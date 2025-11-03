鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-03 13:50

馬斯克與 OpenAI 執行長奧特曼周日 (2 日) 再掀起一波口水戰，這場圍繞「AI 初心」與「商業利益」的舊怨新仇，在 X 平台的隔空喊話中持續發酵。

馬斯克與奧特曼再互撕！奧特曼喊話「翻篇」 馬斯克曾罵OpenAI「背離AI使命」（圖：Shutterstock）

奧特曼周日發文回應馬斯克近期的批評：「我幫你把原本以為夭折的組織，做成了有史以來規模最大的非營利 AI 機構。你說我們成功率 0%，現在你們有 xAI，我們也有，難道不能翻過這一頁？」

奧特曼這一喊話，將兩人對 OpenAI、使命與利益的紛爭，重新拉回公眾起源。

馬斯克 2023 年創立的大模型新創 xAI，旗下 Grok 系列模型能力領先，他曾明確表示，創立 xAI 的目的就是「阻止 AI 領域一家獨大」，正面對抗 OpenAI，而奧特曼口中的「幫助」，指向兩人 2015 年共同創立 OpenAI 的過往。當時，OpenAI 以「非營利研究機構」身份成立，旨在「推動 AI 發展造福人類」。

但 2018 年，馬斯克因領導權與發展方向分歧離開董事會，此後雙方公開批評不斷。馬斯克指責 OpenAI 轉向利潤最大化，背離初衷，OpenAI 則在去年 3 月公開兩人郵件稱馬斯克當年支持 OpenAI 建立盈利結構，甚至要求獲得多數股權、控制董事會並擔任 CEO。

幾天前，奧特曼先在 X 上吐槽「2018 年訂購的特斯拉 Roadster 至今未交付，退款被拒」，被認為是對馬斯克的暗諷，馬斯克隨即反擊稱「你偷了一個非營利組織」，奧特曼周日連發兩則推文回應。

OpenAI 上周二 (10 月 28 日) 宣布完成資本重組，確立「非營利基金會控股營利部門」的結構，原非營利組織更名為「OpenAI 基金會」，持有現名 OpenAI Group PBC 的營利部門約 1300 億美元股權的 26%，微軟等投資人的股份佔比 47%。此次重組被視為 OpenAI 平衡「使命」與「商業」的嘗試，微軟表示支持並稱其投資估值約 1350 億美元。

針對近日「OpenAI 打算 2027 年上市、估值或達 1 兆美元」的傳聞，奧特曼也在最新播客中否認具體時間說道：「IPO 不是重點，董事會沒做決定，但可能是最可能的路徑。」

當被問到「年收入 130 億美元如何支撐上兆美元承諾」，奧特曼稱「實際營收遠超這個數字」，並提到近期與輝達、博通、甲骨文的大規模基礎設施合作，稱要「抓住機會反擊質疑」。