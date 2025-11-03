鉅亨網編輯林羿君 2025-11-03 14:00

OpenAI 執行長奧特曼表示，該公司的年收入「遠遠超過」130 億美元；當被追問將如何支付巨額支出承諾時，他的語氣聽起來有些不耐，同時也否認 OpenAI 明年上市的傳聞，表示目前尚無明確計畫。

被問OpenAI營收奧特曼不耐喊「夠了」 否認明年IPO。(圖:shutterstock)

他的發言是在 Bg2 Podcast 節目上，與與微軟執行長納德拉一起接受聯訪時講的，主題是兩家公司的合作關係。主持人格斯特納 (Brad Gerstner) 同時也是 Altimeter Capital 的創辦人兼執行長提到，儘管 OpenAI 年營收已達 130 億美元，但相較於他們承諾未來十年內將砸下的超過 1 兆美元運算基建費用，這筆收入顯得微不足道。

奧特曼以極具自信的口吻澄清：「首先，我們的營收遠高於外界所傳。其次，布拉德（主持人），如果你想出售股份，我馬上能找到買家。」此言引來納德拉大笑。

他還說：「我受夠了，很多人都非常渴望買 OpenAI 的股份。」主持人隨即插話：「包括我。」

奧特曼接著補充說，那些「對我們的運算投資或相關支出頻頻表示擔憂」的批評者們，卻非常樂意購買我們的股票。

奧特曼坦言，雖然希望 OpenAI 成為上市公司的情況「不多」，但「少數幾個例外就是當那些人寫出『OpenAI 即將倒閉』這類荒謬貼文時。」他直言：「那時候我會很想告訴他們，去放空我們的股票啊！我會很樂意看到他們因此慘遭教訓。」

他承認公司確實有「搞砸」的可能性，例如無法取得足夠的運算資源，但強調，目前的「營收正在陡峭成長。」

他進一步說明：「我們正進行一項前瞻性豪賭，賭營收將持續增長。我們相信，不只 ChatGPT 會繼續發展，我們也能成為重要的 AI 雲端服務商之一；我們的消費性裝置業務會變得極具份量；而能自動化科學研究的 AI 將創造出巨大價值。」

微軟執行長納德拉也指出，OpenAI 的實際表現「超越了」他們身為投資者所收到的每一份商業計畫。

主持人再次將話題導向 OpenAI 的營收和 IPO 計畫，並大膽推測該公司營收有望在 2028 或 2029 年達到 1,000 億美元。

奧特曼澄清：「沒有，我們沒有這麼明確的 IPO 計畫。我是一個務實的人，我認為總有一天會發生，但不知道為什麼大家會寫這些報導。我們心中沒有一個確切的日期，董事會也沒有決定要這樣做或任何類似的事情。我只是假設這是事情最終會走向的方向。」