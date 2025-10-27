美中談妥亞股歡漲！日股首度衝破5萬點、韓股首次站上4000點
中美貿易局勢緩和為亞洲市場注入樂觀情緒，日經 225 指數 (NKY) 周一 (27 日) 開高走高，史上首度漲破 5 萬點；韓國首爾綜指史上首次漲破 4000 點。
日經 225 指數周一盤中勁揚 1.6%，報 50,080.49 點，一度大漲 1,080 點，漲幅超過 2%，至 50,379.79 點。該指數自 9 月 16 日突破 45,000 點以來，短短數周內快速衝破多個整數關卡，展現出日本股市戲劇性的發展。
中美在馬來西亞吉隆坡舉行新一輪經貿磋商，此輪議題廣泛，涉及美國對中國海事物流及造船業 301 措施、延長對等關稅暫停期、芬太尼關稅和執法合作、農產品貿易、出口管制等，雙方同意進一步確定具體細節，並履行各自國內批准程序。
東海東京綜合研究所首席全球策略師平川昇二表示，在美中關係緊張趨緩、日本國內積極財政政策預期升溫與日元走弱的帶動下，日本股市今日漲勢可望延續。
儘管市場情緒樂觀，但一些分析師仍持謹慎態度。 JB Drax Honore Singapore Pte Ltd 首席亞太策略師 Sean Keane 在一份客戶報告中寫道：「這看起來更像是一次局勢降級，而非一個新黎明的到來。」
彭博多資產策略與研究主管 Ulrich Urbahn 則表示，這些進展為市場波動加劇創造了條件，因為投資人需要在央行政策轉變、地緣政治貿易緩和以及企業獲利訊號之間進行權衡，所有這些因素都將影響到年底前的市場方向。
除了貿易消息，本週市場還將面臨多重考驗。聯準會、歐洲央行和日本央行將相繼公佈利率決議。市場普遍預測聯準會將降息 25 個基點，而歐洲央行和日本央行預計將維持利率不變。
此外，蘋果和微軟等大型科技企業將公佈財報，其業績表現將成為衡量企業健康狀況和經濟韌性的關鍵指標。
