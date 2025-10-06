不只台股 韓股也創天價！靠半導體到醫美4大板塊 韓股變身亞股冠軍

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-06 09:25

南韓股市在 2025 年成為新興市場中的領跑者，指數創下自 2021 年 2 月以來的歷史新高，核心驅動力來自於四大板塊的合力推升：半導體景氣回升與 AI 投資；國防出口和造船業堀起；「韓流」文化帶動的 K-Beauty 與醫療觀光爆發；政府積極推動公司治理改革。這多元且強勁的動能結構，共同將南韓打造成今年迄今亞洲表現最強勁的股票市場。

不只台股、韓股也創天價！從半導體到醫美 看南韓股市如何變身亞股冠軍。（圖: shutterstock)

首先，南韓股市受半導體景氣循環與政策改革帶動。富蘭克林坦伯頓全球指數投資組合主管 Dina Ting 指出，儘管半導體出口依舊是南韓經濟增長的核心引擎，記憶體晶片需求的回升，特別是與人工智慧（AI）投資相關領域的領先地位，為股市提供了關鍵的推動力量。南韓在全球半導體製造供應鏈中的核心地位，使其能迅速受惠於全球科技業的反彈浪潮。

與此同時，南韓正迅速崛起為一個全球重要的國防出口國。過去，南韓高度依賴美國等盟友提供先進武器系統；然而，首爾在近十年來大幅擴展了本國的研發、生產與供應鏈，如今已具備向國際出口完整系統的能力——這涵蓋了從先進的坦克、火炮系統到高性能的戰機與飛彈。南韓的國防出口額從 2010 年代初期的 30 億美元，大幅躍升至 2022 年創紀錄的 173 億美元，使其躋身全球十大武器出口國之列，展現出強悍的製造業硬實力。

此外，南韓擁有全球第二大（僅次於中國）的造船業。若首爾能夠將資金與美國的「製造回流」（Reshoring）政策進行戰略對齊，南韓有望成為華盛頓重建高階製造業供應鏈的不可或缺的重要助力。鑑於美國目前缺乏足夠的技術勞工與產能來快速重建相關產業（美國在 2024 年僅佔全球造船產量的 0.04%），南韓的工業實力與產能成為關鍵的國際合作夥伴。這不僅關乎貿易，更上升到地緣政治與供應鏈安全的戰略高度。

南韓經濟的另一個亮點，來自於其文化與消費出口所形成的強勁第二成長動能。南韓的軟實力在全球的影響力持續深化：

在消費品領域，K-beauty（韓國美妝）的全球影響力持續擴大。2025 年上半年，南韓化妝品出口額達到創紀錄的 55.1 億美元，年增近 15%，曾一度超越美國，成為全球第二大化妝品出口國（僅次於法國）。這種爆發式的增長，是建立在 K-pop、韓劇與整體「韓流」文化之上，持續有效地提升了南韓在消費、時尚與生活風格領域的品牌價值和吸引力。

更引人注目的是醫療觀光的爆發性成長。儘管南韓國內面臨醫師短缺的挑戰，但赴韓就醫的外國患者數量卻出現驚人的成長。2024 年，外國患者人數達到 120 萬人，相較於 2023 年的 60.6 萬人幾乎翻了一倍。醫療觀光占整體入境旅客的比例也從 5.5% 提升至超過 7%。

其中，皮膚科療程占比最高（約 57%，逾 70.5 萬人），其次是整形外科（11%）。這個產業的經濟效益已不限於醫院的直接收入，更延伸至周邊的旅館、零售與整體消費市場，使其成為醫療與觀光雙重成長的引擎。南韓政府亦透過專屬簽證、補助與國際推廣，積極支持此一產業，正式將南韓定位為亞洲首屈一指的醫療觀光中心。

南韓股市的結構性改善，也是推動市場的重要因素。南韓股市不再由單一產業主導，其前三大板塊—電信、科技與工業—各佔約 20%，金融與消費類股亦佔有重要比重，體現出較為均衡的多元化結構。

更關鍵的是，南韓政府正積極推動公司治理改革，以改善長期困擾南韓股市的「韓國折價」問題。這些改革措施旨在提升企業的股東報酬與營運透明度，例如要求企業提交「價值提升計畫」。此舉有效地改善了投資人信心，吸引更多資本流入市場，為南韓股市的強勁表現提供了長期且穩固的政策基礎。