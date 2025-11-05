〈台幣〉靠攏31元整數大關 收貶4.8分至30.954元
鉅亨網記者王莞甯 台北
台北股匯市今 (5) 日同步走弱，加權指數大跌 399.5 點，新台幣全日也處在貶值態勢，終場收在 30.954 元，貶值 4.8 分，台北外匯經紀公司成交值 12.9 億美元。
新台幣今日以 30.96 元、貶值 5.4 分開出後，雖一度收斂跌勢至 30.928 元，最低仍逼近 31 元關卡來到 30.986 元，全日高低價差 5.8 分。
觀察主要亞幣，以韓元重挫 1% 貶幅最大，泰銖貶約 0.25%，新台幣收貶 0.16%，星元貶約 0.1%，人民幣小貶 0.05% 左右，日元則逆勢彈升 0.4%，美元指數跌 0.1% 左右。
法人指出，市場關注美國最高法院於 5 日審理川普對等關稅的結果，不過，美中元首會談順利，關稅調降且豁免延長，川普還計畫訪問中國，隨著降息發酵、縮表退場，將有助市場資金活絡。
