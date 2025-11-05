〈台幣〉靠攏31元整數大關 收貶4.8分至30.954元

search icon



台北股匯市今 (5) 日同步走弱，加權指數大跌 399.5 點，新台幣全日也處在貶值態勢，終場收在 30.954 元，貶值 4.8 分，台北外匯經紀公司成交值 12.9 億美元。

cover image of news article
新台幣靠攏31元整數大關。(鉅亨網資料照)

新台幣今日以 30.96 元、貶值 5.4 分開出後，雖一度收斂跌勢至 30.928 元，最低仍逼近 31 元關卡來到 30.986 元，全日高低價差 5.8 分。


觀察主要亞幣，以韓元重挫 1% 貶幅最大，泰銖貶約 0.25%，新台幣收貶 0.16%，星元貶約 0.1%，人民幣小貶 0.05% 左右，日元則逆勢彈升 0.4%，美元指數跌 0.1% 左右。

法人指出，市場關注美國最高法院於 5 日審理川普對等關稅的結果，不過，美中元首會談順利，關稅調降且豁免延長，川普還計畫訪問中國，隨著降息發酵、縮表退場，將有助市場資金活絡。

台幣日元美元關稅降息

