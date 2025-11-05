鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-11-05 19:39

電子紙大廠元太 (8069-TW) 今 (5) 日宣布，電子紙生態圈夥伴斯里蘭卡 C3 將成立新事業單位 Pixel Paper Labs，專注於電子紙產品的開發、設計與製造，元太也將與 C3 合作，開發並推動新一代顯示應用的商品化，服務當地與國際市場。

元太合作夥伴C3成立Pixel Paper Labs 雙方攜手拓新興市場。(圖：元太提供)

Pixel Paper Labs 將成為斯里蘭卡首座專注於電子紙產品設計與開發的專業設施，結合元太電子紙顯示技術與 C3 在跨領域工程、設計及原型製作的專業能力，開發並推動新一代顯示應用的商品化。

Pixel Paper Labs 將聚焦於永續、低功耗與智慧化的數位解決方案，應用於電子紙看板、零售、物流、教育及智慧城市等領域，並成為研究人員、新創公司與製造商的合作平台，協助共同開發針對新興市場量身打造的電子紙產品。

元太表示，這項策略性合作代表斯里蘭卡具備高科技製造與出口能力的重要里程碑，且將開啟邁向全球智慧顯示與物聯網市場的新契機。