鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-10-29 09:41

輝達 (NVIDIA)(NVDA-US)GTC 大會於美國華盛頓特區盛大舉辦，鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉除應邀出席大會 Pregame Show，並首次對外分享美國廠區最新智慧製造技術導入。

鴻海合作輝達在休士頓建新世代AI伺服器工廠 將導入人形機器人。(鉅亨網資料照)

鴻海目前正與 NVIDIA 在美國休斯頓共同打造新世代 AI 伺服器智慧製造工廠，也將成為全球首批導入 NVIDIA Isaac GR00T N 模型驅動的人形機器人之生產基地之一。

劉揚偉表示，鴻海與 NVIDIA 擁有著非常出色的合作夥伴關係，團隊正把最先進的 AI 數據中心解決方案帶到美國，這將有助於頂尖客戶在 AI 競爭中保持領先地位。

伴隨著客戶需求持續強勁，鴻海已在過去一年擴大 AI 伺服器相關投資規模，集團未來將持續與 NVIDIA 合作，並在德克薩斯州、威斯康辛州、加州等廠區持續擴產，以滿足其需求。

鴻海休士頓工廠利用 NVIDIA Omniverse 函式庫預先做規劃並模擬各種場景，以打造最佳化的工廠環境，同時採用 NVIDIA 物理框架 PhysicsNemo 來開發即時熱流分析的 AI 代理模型。