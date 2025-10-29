鴻海合作輝達在休士頓建新世代AI伺服器工廠 將導入人形機器人
鉅亨網記者彭昱文 台北
輝達 (NVIDIA)(NVDA-US)GTC 大會於美國華盛頓特區盛大舉辦，鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉除應邀出席大會 Pregame Show，並首次對外分享美國廠區最新智慧製造技術導入。
鴻海目前正與 NVIDIA 在美國休斯頓共同打造新世代 AI 伺服器智慧製造工廠，也將成為全球首批導入 NVIDIA Isaac GR00T N 模型驅動的人形機器人之生產基地之一。
劉揚偉表示，鴻海與 NVIDIA 擁有著非常出色的合作夥伴關係，團隊正把最先進的 AI 數據中心解決方案帶到美國，這將有助於頂尖客戶在 AI 競爭中保持領先地位。
伴隨著客戶需求持續強勁，鴻海已在過去一年擴大 AI 伺服器相關投資規模，集團未來將持續與 NVIDIA 合作，並在德克薩斯州、威斯康辛州、加州等廠區持續擴產，以滿足其需求。
鴻海休士頓工廠利用 NVIDIA Omniverse 函式庫預先做規劃並模擬各種場景，以打造最佳化的工廠環境，同時採用 NVIDIA 物理框架 PhysicsNemo 來開發即時熱流分析的 AI 代理模型。
此外，利用 NVIDIA Issac 做全廠 AMR 的路徑規劃等，並透過 NVIDIA Metropolis 視覺 AI 系統監控生產作業，強化品質與安全管控，
