鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-11-05 14:57

中國週三 (5 日) 宣布，為落實中美經貿磋商達成的成果共識，一年內繼續暫停實施對美加徵 24% 關稅，但保留 10% 的關稅稅率。同時，中國也停止對美國雞肉及小麥等農產品加徵的關稅。

落實川習會共識！中國對美24%關稅續停一年 農產品加稅也喊卡。(圖:shutterstock)

中國財政部公告，為落實中美經貿磋商達成的成果共識，經國務院批准，自 11 月 10 日 13 時 01 分起，調整《國務院關稅稅則委員會關於對原產於美國的進口商品加徵關稅的公告》規定的加徵關稅措施，在一年內繼續暫停實施 24% 的對美加徵關稅稅率，保留 10% 的對美加徵關稅稅率。

國務院關稅稅則委員會同日公布，自 11 月 10 日 13 時 01 分起，停止實施「國務院關稅稅則委員會關於對原產於美國的部分進口商品加徵關稅的公告」規定的加徵關稅措施。

為了反擊美國 3 月 3 日以芬太尼為由對所有中國輸美商品進一步加徵 10% 關稅，中國自 3 月 10 日起，對原產於美國的部分進口商品加徵關稅，包括對雞肉、小麥、玉米、棉花加徵 15% 關稅；對高粱、大豆、豬肉、牛肉、水產品、水果、蔬菜、乳製品加徵 10% 關稅。