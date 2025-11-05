捷迅Q3獲利翻倍增 拚連續3年賺超過半個股本

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-11-05 09:59

貨攬業者捷迅 (2643-TW) 率先海空運業者公布第三季財報，單季稅後純益衝上 0.98 億元，每股純益 (EPS)2.79 元，季增 2046.15%、年增 116.28%，創 2024 年第一季以來新高；累計前三季 EPS 4.7 元，年增 13.53%，隨著第四季進入空運傳統旺季，法人樂觀看今年有望連續第三年賺超過半個股本。

捷迅拚連續第三年賺超過半個股本。(鉅亨網資料照)

捷迅表示，在台灣、東南亞和美國等地區的業務量同步成長。 搭上美中兩國於 10 月底達成關稅框架協議，市場氛圍轉熱絡，廠商從觀望到陸續啟動年底補貨等規劃，已有出貨回流跡象。

隨著全球供應鏈重組，企業加速推動在亞洲轉運和基地設置的需求，捷迅正強化各項避險規劃，以降低匯率造成的衝擊，並樂觀看待後續各項協定趨穩後，再次提升營收獲利表現。

捷迅進一步提到，隨著各國對美的貿易順差擴大帶來現今的關稅障礙，中國出口往各區域的占比正在明顯轉變，今年往非洲成長 50%、往中亞成長 30%、往中東成長 21%、往歐洲成長 17%，原本輸往美國地區則減少 27%，因此，未來捷迅將加強布局中東和中亞等新興港口，建立非洲地區代理的網絡，客群轉型至新興市場，持續強化危機航線的風險管控。