營收速報 - 2025年11月5日台股中小型公司10月營收一覽（新增67家）
本次公布10月營收一覽
截至台北時間2025年11月5日07:55，彙整前一日公布10月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計89家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|福格創新-其他業
|6萬
|338.5%
|智通聯網-通信網路業
|5,008萬
|110.7%
|宏捷科-半導體業
|4.11億
|62.7%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|智通聯網-通信網路業
|5,008萬
|15307.7%
|博來科技-電腦及週邊設備業
|6,386萬
|34.4%
|jpp-KY-其他業
|3.86億
|15.6%
10月已公布營收一覽
截至目前，已公布10月營收報告（資本額<50億）的家數累計達89家。其中營收年增大於 25％有19家，年增小於-20％有15家。
10月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|介於10～50億
|>= +25%
|6家
|介於10～50億
|>= 0%
|16家
|介於10～50億
|< 0%
|9家
|介於10～50億
|<= -20%
|8家
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|小於10億
|>= +25%
|13家
|小於10億
|>= 0%
|21家
|小於10億
|< 0%
|9家
|小於10億
|<= -20%
|8家
10月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|福格創新-其他業
|6萬
|338.5%
|智通聯網-通信網路業
|5,008萬
|110.7%
|益芯科-半導體業
|7,516萬
|92.9%
|宏捷科-半導體業
|4.11億
|62.7%
|華孚-電腦及週邊設備業
|5.95億
|55.4%
10月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|智通聯網-通信網路業
|5,008萬
|15307.7%
|益芯科-半導體業
|7,516萬
|66.7%
|博來科技-電腦及週邊設備業
|6,386萬
|34.4%
|長聖-生技醫療業
|1.11億
|22.0%
|力特-光電業
|1.75億
|18.7%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
