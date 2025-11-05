search icon



營收速報 - 2025年11月5日台股中小型公司10月營收一覽（新增67家）

鉅亨網新聞中心


本次公布10月營收一覽

截至台北時間2025年11月5日07:55，彙整前一日公布10月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計89家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
福格創新-其他業 6萬 338.5%
智通聯網-通信網路業 5,008萬 110.7%
宏捷科-半導體業 4.11億 62.7%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
智通聯網-通信網路業 5,008萬 15307.7%
博來科技-電腦及週邊設備業 6,386萬 34.4%
jpp-KY-其他業 3.86億 15.6%
10月已公布營收一覽

截至目前，已公布10月營收報告（資本額<50億）的家數累計達89家。其中營收年增大於 25％有19家，年增小於-20％有15家。

10月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
介於10～50億 >= +25% 6家
介於10～50億 >= 0% 16家
介於10～50億 < 0% 9家
介於10～50億 <= -20% 8家
資本額規模 YoY 表現 家數
小於10億 >= +25% 13家
小於10億 >= 0% 21家
小於10億 < 0% 9家
小於10億 <= -20% 8家

10月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
福格創新-其他業 6萬 338.5%
智通聯網-通信網路業 5,008萬 110.7%
益芯科-半導體業 7,516萬 92.9%
宏捷科-半導體業 4.11億 62.7%
華孚-電腦及週邊設備業 5.95億 55.4%

10月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
智通聯網-通信網路業 5,008萬 15307.7%
益芯科-半導體業 7,516萬 66.7%
博來科技-電腦及週邊設備業 6,386萬 34.4%
長聖-生技醫療業 1.11億 22.0%
力特-光電業 1.75億 18.7%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股首頁我要存股
福格創新%
宏捷科115.5+0.43%
jpp-KY294.5+3.33%
華孚68-0.29%
長聖162+0.31%
力特19.75-0.25%
智通聯網89.8+0.56%
博來科技46.3+2.37%
益芯科82-6.32%

