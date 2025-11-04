新唐日本子公司虧損拖累 董座：營運已落底將加速回穩

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-11-04 18:31

‌



MCU 廠新唐 (4919-TW) 今 (4) 日舉辦法說會，董事長蘇源茂表示，受日本子公司稼動率未如預期以及車用市況不佳影響，第三季營運持續虧損，但已觀察到日本子公司營運將逐步落底，目標在最短時間內讓其營運重回 2023 年的水準。

IC示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

蘇源茂指出，新唐現階段虧損主要來自日本子公司，2022 年全球晶片嚴重缺貨，公司為滿足日本市場需求，在當地進行前、後段產能投資，但隨後市場環境急速反轉，使得產能利用率偏低，增加成本負擔，再加上日本車用市場競爭力下降與庫存調整影響，導致車用相關出貨連續兩年下滑，產能利用率不如預期，成為虧損主因。

‌



不過，蘇源茂認為，車用市場目前已逐漸落底，公司將推動製造成本合理化並擴展產品線，期望加速日本事業回穩，也看好日本團隊擁有堅實的人才與技術基礎，公司將以此為核心推進新產品布局，帶動整體營運重返成長軌道。

新品方面，新唐系統級封裝 BMC 晶片可支援下一代 AI 伺服器及資料中心基礎設施，48V 馬達驅動晶片也拓展至伺服器領域，可應用於伺服器風扇，本季已開始量產出貨給台灣電源大廠，目標市場涵蓋全球一線雲端服務供應商及伺服器品牌客戶。