漲價效益助攻 華邦電9月大賺11.69億元 單月EPS 0.26元

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-10-21 17:18

記憶體業者華邦電 (2344-TW) 今 (21) 日公告 9 月自結，受惠 DDR4、DDR3 價量齊揚，單月稅後淨利達 11.69 億元，年增 317.29%，每股稅後純益 0.26 元，單月獲利已接近第二季整季虧損金額，顯現在記憶體產業供需反轉下，獲利也跟著明顯改善。

華邦電董事長焦佑鈞。(鉅亨網資料照)

華邦電 9 月營收達 79.2 億元，月增 12.94%，年增 9.52%，一舉創下 3 年 3 個月來新高，預計在 DDR4 漲勢不斷下，後市營運看旺。

近期隨著三大原廠將資源全數轉向 AI 相關記憶體，如 HBM、DDR5 等，利基型記憶體 DDR4 供給急遽減少，但業界直呼，目前 DDR4 仍占全球 DRAM 約 20% 左右的市場，在供給需求失衡下，下游廠商也積極搶貨，推升近期價格強漲。

目前由於全球三大原廠已宣布陸續淡出 DDR4，全球僅南亞科 (2408-TW)、華邦電仍有穩健的產能，兩家也都宣布將擴充 DDR4 產能，以滿足客戶需求。華邦電昨日也公告，自今年 2 月起至昨日為止，已向 Lam Research International Sdn. Bhd.(科林研發) 購買一批營業用機器設備，累計交易金額達新台幣 20.14 億元。