漲價效益助攻 華邦電9月大賺11.69億元 單月EPS 0.26元
鉅亨網記者魏志豪 台北
記憶體業者華邦電 (2344-TW) 今 (21) 日公告 9 月自結，受惠 DDR4、DDR3 價量齊揚，單月稅後淨利達 11.69 億元，年增 317.29%，每股稅後純益 0.26 元，單月獲利已接近第二季整季虧損金額，顯現在記憶體產業供需反轉下，獲利也跟著明顯改善。
華邦電 9 月營收達 79.2 億元，月增 12.94%，年增 9.52%，一舉創下 3 年 3 個月來新高，預計在 DDR4 漲勢不斷下，後市營運看旺。
近期隨著三大原廠將資源全數轉向 AI 相關記憶體，如 HBM、DDR5 等，利基型記憶體 DDR4 供給急遽減少，但業界直呼，目前 DDR4 仍占全球 DRAM 約 20% 左右的市場，在供給需求失衡下，下游廠商也積極搶貨，推升近期價格強漲。
目前由於全球三大原廠已宣布陸續淡出 DDR4，全球僅南亞科 (2408-TW)、華邦電仍有穩健的產能，兩家也都宣布將擴充 DDR4 產能，以滿足客戶需求。華邦電昨日也公告，自今年 2 月起至昨日為止，已向 Lam Research International Sdn. Bhd.(科林研發) 購買一批營業用機器設備，累計交易金額達新台幣 20.14 億元。
華邦電目前高雄廠月產能約 1.5 萬片，滿載可達 2.7 萬片，正規劃新一輪擴產，預計本月底將於董事會討論新投資案，目標在 2026 年啟動擴產，由於設備交期自 5 個月拉長至 9 個月，實際增產時點預計落在明年第三季之後。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 華邦電擴充產能、製程升級 斥20億元向科林研發購買機台
- 外資回補142億元 連二日買超鴻海6.8萬張 大舉敲單華邦電4.8萬張
- 〈力積電法說〉DRAM漲價效應11月起顯現 動能估延續至明年上半年
- 華邦電擴充產能、製程升級 斥20億元向科林研發購買機台
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告