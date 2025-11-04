search icon



〈世界法說〉2026年估健康成長 預告擬調漲代工價格

鉅亨網記者魏志豪 台北


晶圓代工廠世界先進 (5347-TW) 今 (4) 日召開法說會，董事長方略指出，隨著明年全球經濟成長、AI 推動半導體需求，市場庫存調整已落底，明年營運將健康成長。針對外界關心的平均售價(ASP)，則坦言因新台幣升值、人力與水電等成本持續上揚，將與客戶討論代工價格變化，實現有價值的銷售。

cover image of news article
世界先進董事長方略。(鉅亨網資料照)

世界指出，第三季折舊金額達 22 億元，季增 6%，第四季預估折舊略增至 22.2 億元，顯現公司正積極進行產能去瓶頸化，也是全球少數仍持續精進 8 吋產能的業者。


針對未來價格走勢，方略認為，公司持續進行成本控制，不過新台幣升值與人力、水電成本攀升，都拉高公司生產成本，因此正與客戶計畫共同面對成本挑戰，期望在售價上進行適當反饋，形成有價值的銷售。同時也強調，目前晶圓代工市場價格已結束低價搶單階段，整體報價已趨於穩定。

此外，世界正與漢磊 (3707-TW) 合作的 SiC(碳化矽) 專案將於明年第一季在公司 8 吋廠建置產線，並在下半年完成試產；GaN(氮化鎵) 產品則已量產，未來將為公司帶來相當大的利潤。

