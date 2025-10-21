鉅亨網新聞中心 2025-10-21 13:38

稅務追殺令！英國祭出區塊鏈「天眼」加密資產掀補稅潮。(圖:shutterstock)

隨著全球加密貨幣市場快速擴張，各國稅務機關正加緊腳步，準備迎接加密資產的全面徵稅時代。

據市場估計，英國約有 700 萬成年人持有數位資產，但其中約 30% 的投資者並未準確申報收益。最常見的錯誤是誤認為「加密貨幣之間的互換」（例如比特幣兌換以太坊）無需繳稅。

然而，英國稅法明確將此類行為視為「應稅處置」，必須繳納資本利得稅（CGT）。

為了擴大稅基，英國在 2024-25 納稅年度將個人資本利得稅的免稅額從 6,000 英鎊大幅降低至 3,000 英鎊，這進一步放大了投資者未申報的風險。

HMRC 此次大規模執法的核心，在於其技術和法律權力的提升：

強制資料獲取： 根據英國《2020 年財政法案》第 116 條，HMRC 有權強制要求 Binance 等交易所提供用戶的交易記錄和資產流向。若交易所不配合，將面臨高額罰款。

區塊鏈分析追蹤： 儘管加密資產具有匿名性，但稅務機關已廣泛使用區塊鏈分析工具（如 Chainalysis），追蹤公開且不可竄改的底層帳本，識別關聯帳戶並還原交易歷史。

交易所 KYC 協作： 合規交易所執行的實名認證（KYC）和反洗錢（AML）監控數據，也成為稅務機關追查的關鍵線索。

英國稅法將加密資產視為「財產」而非「貨幣」。因此，任何處置形式（出售、交換、贈與）均需繳納 CGT。

資本利得稅（CGT）： 超過 3,000 英鎊免稅額的部分，按納稅人所得稅稅率，分別徵收 10%（基本稅率納稅人）或 20%（高稅率納稅人）。

雜項收入（所得稅）： 透過挖礦（Mining）、質押（Staking）或流動性挖礦（Liquidity Mining）等活動產生的收益，被視為「雜項收入」，需按個人所得稅稅率申報，最高稅率可達 45%。

投資者必須保留完整的交易記錄，包括錢包地址、交易時間戳記和匯率數據，複雜操作甚至需要專業稅務顧問介入。