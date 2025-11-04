鮮活果汁-KY營運進入淡季 1-10月營收34.74億元年減2%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-11-04 18:07

‌



鮮活果汁 - KY(1256-TW) 今 (4) 日公布最新營收資訊，2025 年 10 月營收爲 2.32 億元，月減 44.68%，年增 12.73%；1-10 月營收爲 34.74 億元，年減 2.85%，公司指出， 10 月營收較 9 月減少，爲季節性變化下的常規現象。

鮮活果汁-KY董事長黃國晃。(鉅亭網記者張欽發攝)

鮮活果汁 - KY 2025 年第三季營收 14.44 億元，創 8 季以來新高，季增 36.03%，年增 10.9%。

‌



同時，鮮活果汁 - KY 將來台進行進一步的投資活動，以發行面額 2 億元的無擔保可轉換公司債及發行現增股 1930 張進行市場籌資， 其中面額 2 億元的無擔保可轉換公司債已經完成，另外，鮮活果汁 - KY 以每股 145 元發行現增股 1930 張，並己完成募集，現增股預計在 11 月 6 日上市交易。

鮮活果汁 – KY 這筆面額 2 億元的無擔保可轉換公司債，以 101.5 元發行，募集 2.03 億元，轉換價爲 190 元，溢價率爲 111.437%。而現增案募集 2.8 億元，合計兩者募集約 4.83 億元。

鮮活果汁 – KY 將來台在屏東設廠，可望成為繼在中國大陸昆山、天津、廣東與廣西四座工廠合計 15.5 萬噸年產能後新增建的產能，預計在 2026 年首季可對鮮活果汁 – KY 貢獻營收。

鮮活果汁 - KY 於今年 3 月在台設立子公司，並公布在台灣屏東向農業部農業科技園區管理中心租用取得土地 1884 坪，租期到 2043 年 12 月底，同時以 6699 萬元向妙見食品公司取得 914 坪廠房及設備。