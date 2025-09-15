鮮活果汁將以現增及發債籌資約4億元行動擴大在台灣投資

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-15 09:28

‌



鮮活果汁 - KY(1256-TW) 繼今年 3 月間來台投資元設立子公司後，將來台在進行進一步的投資活動，同時，鮮活果汁 – KY 以發行首次面額 2 億元的無擔保可轉換公司債及發行現增股 1930 張進行市場籌資，今 (15) 日獲金管會申報生效，法人預估兩項籌資案，至少籌資 4 億元。

鮮活果汁董事長黃國晃。(鉅亨網記者張欽發攝)

鮮活果汁 – KY 來台在屏東設廠，可望成為繼在中國大陸昆山、天津、廣東與廣西四座工廠合計 15.5 萬噸年產能後新增建的產能。

‌



鮮活果汁 - KY 於今年 3 月在台設立子公司，並於今天公布在台灣屏東向農業部農業科技園區管理中心租用取得土地 1884 坪，租期到 2043 年 12 月底，同時以 6699 萬元向妙見食品公司取得 914 坪廠房及設備。

鮮活果汁 - KY 2025 年第二季稅後純益 1.22 億元，季增 3.98 倍，年增 32.66%，每股純益 3.61 元，2025 年上半年稅後純益爲 1.47 億元，年增 6.74%，每股純益達 4.33 元，而鮮活果汁 - KY 也將來台在屏東投資生產。

鮮活果汁 - KY 積極擴張營運版圖，除持續開發直飲類、餐飲小包裝及應季水果類產品外，公司亦積極佈局新零售市場、拓展多元通路，擴大市場覆蓋率與產品滲透率，且逐步增加新零售市場的產品線涵蓋，期許新零售市場成為公司未來新的營運成長引擎。