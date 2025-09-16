鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-09-16 19:59

‌



交通部今 (16) 日召開 9 月道安記者會，據調查顯示，今 (2025) 年上半年道路交通事故整體死亡人數為 1,368 人，比同期減少 67 人，為歷年同期第三低、行人死亡為第二低，但台南市死亡數卻有 168 人增加最多，相較上個月增加 26 人、比去年增加 39 人。交通部表示，下個月會派專團重點輔導，針對駕照加強管理制度，下周會公布完整方案。

上半年道交死亡人數歷年第三低 駕照管理三辦法下周公告。(鉅亨網記者黃皓宸攝)

交通部表示，今年 1 至 6 月機車、高齡、酒駕、行人、兒少死亡人數均較 2024 年減少，年減 4.7%；但統計各縣市 30 日整體死亡人數，以台南市 168 人最多，與 2024 年相比增加 39 人，其次為苗栗 49 人、年增 16 人，新竹縣 37 人、年增 5 人。

‌



針對台南市整體死亡數不減反增，交通部官員表示，會向台南市政府聯繫了解狀況，目前輔導團還在當地分析並在下 (10) 月找出原因，並對外說明解決方案。

陳彥伯表示，交通死亡人數有朝下降的一個趨勢，但整體距離設定達零死亡願景的目標來看，目前還是有一大段的距離，包括交通部跟各縣市各單位都需繼續努力。