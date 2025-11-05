大陸對台政策進入新階段？國台辦回應

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-11-05 11:25

針對大陸對台政策進入新階段的說法，大陸國台辦發言人張晗表示，台灣問題事關國家核心利益和中國人民民族感情，北京有責任引導兩岸同胞銘記歷史。

（圖：Shutterstock）

國務院台灣事務辦公室周三（5 日）上午舉行例行記者會，《新華社》記者提問：台灣輿論普遍注意到，大陸近期推出一系列舉措，包括設立台灣光復紀念日、提出便利台胞入境新政、舉辦聯合國成立 80 周年國際學術研討會、國台辦增加記者會次數、《新華社》播發三篇「鍾台文」署名文章、公安機關立案偵查「台獨」頑固分子沈伯洋。台灣輿論認為，這是大陸在打組合拳，象徵大陸對台政策進入新階段，國台辦對此有何評論？

張晗說，今年是台灣光復 80 周年，大陸以國家名義設立台灣光復紀念日，並在國家層面舉行紀念活動，是人民意願和國家意志的充分體現，是對台灣光復、回歸祖國這一重要史實和民族榮光的有力捍衛，必將引領兩岸同胞傳承、弘揚愛國主義傳統和偉大抗戰精神、偉大民族精神，激勵全體中華兒女為祖國統一、民族復興團結奮鬥。

張晗提到，台灣問題事關國家核心利益和中國人民民族感情。大陸有責任引導兩岸同胞銘記歷史、捍衛成果、維護和平、共創未來；大陸有責任為兩岸同胞謀利造福，增進兩岸同胞福祉；大陸有責任讓廣大台胞認清兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實，認清「台獨」分裂勢力「禍台」、「害台」本質，認清祖國必然統一的歷史大勢。