〈台幣〉偏弱整理貶6.8分 貶破30.9元關卡創半年來新低
鉅亨網記者王莞甯 台北
隨著台股今 (4) 日大漲後回落 218 點，新台幣也走疲，全日處在貶值態勢，終場收在 30.906 元，貶值 6.8 分，創 5 月上旬以來新低價，台北外匯經紀公司成交值擴大至 13.22 億美元。
新台幣今日以 30.88 元、貶值 4.2 分開出後，午盤過後越走越低，最低來到 30.92 元，高低價差 6 分。
觀察主要亞幣，以韓元表現最弱貶值達 0.6%，泰銖也貶近 0.5%，星元貶 0.3% 左右，新台幣收貶 0.22%，人民幣小貶 0.05%，而美元指數續跌 0.05% 上下，反觀日元湧入避險資金，逆勢升值達 0.3%。
由於美國最高法院 5 日將審理總統川普對全球廣泛課徵關稅的合法性，增添全球金融市場的不確定性，國際資金動向都在觀望。
目前美國財政部長貝森特預期，最高法院將會維持基於 IEEPA 的關稅，並強調，即使 IEEPA 關稅被撤銷，政府也會立即轉向其他關稅權力。
