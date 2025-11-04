鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-11-04 14:46

南韓總統李在明周二 (4 日) 向國會發表了他上任以來的首次預算演說，將人工智慧 (AI) 置於其政府經濟願景的最核心位置。他誓言透過大舉 AI 投資與政策支持，全面改造國家核心產業鏈、公共服務乃至軍工國防，力爭將南韓的一切事物都與 AI 全面融合。李在明將 2026 年預算案描述為「AI 時代的第一份國家級預算」。

南韓舉國之力「All in AI」：李在明首份預算演說揭示AI融萬物藍圖(圖:shutterstock)

李在明強調了追趕全球 AI 領導者的緊迫性，他表示：「在 AI 時代，哪怕晚一天就意味著落後一整代人。既然我們起步較晚，就必須走得更快、做得更多，才能追上領跑者們——只有那樣，我們才會有機會。」

做為整體 728 兆韓元預算提案的重要組成部分，南韓政府計畫明年將 AI 投資規模增加到超過 10.1 兆韓元 (約 70 億美元)，該金額是目前的 3 倍多。這項預算提案的目標是重振南韓經濟增長、克服人口結構下滑，並為全球貿易與技術劇變的浪潮做好準備。

李在明表示，AI 將成為未來競爭力的基礎，特別是在人形機器人、自動駕駛汽車、半導體和物流等關鍵技術領域。他誓言透過將南韓龐大的製造業基礎與即時數據相結合，來培育「物理 AI」能力。

同時，政府也將在生物科技、公共衛生、教育和稅收等公共服務領域推廣 AI 技術的廣泛應用。為了實現這一宏圖，政府計畫加快採購高性能 GPU 計算晶片，並提供高級且更先進的 AI 教育系統，以提升國家算力體系與人才儲備。

在李在明發表演說前不久，南韓國內的一系列動態已被股票市場視為舉國之力進軍 AI 領域。包括三星、SK 與現代汽車在內的三大南韓財團，已集體宣布將與輝達合作，斥巨資打造「AI 工廠」，以支持天量級 AI 訓練與推理工作負載。