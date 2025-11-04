search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


美股

南韓舉國之力「All in AI」：李在明首份預算演說揭示AI融萬物藍圖

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導


南韓總統李在明周二 (4 日) 向國會發表了他上任以來的首次預算演說，將人工智慧 (AI) 置於其政府經濟願景的最核心位置。他誓言透過大舉 AI 投資與政策支持，全面改造國家核心產業鏈、公共服務乃至軍工國防，力爭將南韓的一切事物都與 AI 全面融合。李在明將 2026 年預算案描述為「AI 時代的第一份國家級預算」。

cover image of news article
南韓舉國之力「All in AI」：李在明首份預算演說揭示AI融萬物藍圖(圖:shutterstock)

李在明強調了追趕全球 AI 領導者的緊迫性，他表示：「在 AI 時代，哪怕晚一天就意味著落後一整代人。既然我們起步較晚，就必須走得更快、做得更多，才能追上領跑者們——只有那樣，我們才會有機會。」


做為整體 728 兆韓元預算提案的重要組成部分，南韓政府計畫明年將 AI 投資規模增加到超過 10.1 兆韓元 (約 70 億美元)，該金額是目前的 3 倍多。這項預算提案的目標是重振南韓經濟增長、克服人口結構下滑，並為全球貿易與技術劇變的浪潮做好準備。

李在明表示，AI 將成為未來競爭力的基礎，特別是在人形機器人、自動駕駛汽車、半導體和物流等關鍵技術領域。他誓言透過將南韓龐大的製造業基礎與即時數據相結合，來培育「物理 AI」能力。

同時，政府也將在生物科技、公共衛生、教育和稅收等公共服務領域推廣 AI 技術的廣泛應用。為了實現這一宏圖，政府計畫加快採購高性能 GPU 計算晶片，並提供高級且更先進的 AI 教育系統，以提升國家算力體系與人才儲備。

在李在明發表演說前不久，南韓國內的一系列動態已被股票市場視為舉國之力進軍 AI 領域。包括三星、SK 與現代汽車在內的三大南韓財團，已集體宣布將與輝達合作，斥巨資打造「AI 工廠」，以支持天量級 AI 訓練與推理工作負載。

輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳在 10 月 31 日正式訪問南韓期間宣布，根據達成的眾多協議，輝達將供應超過 26 萬顆高性能 AI GPU，以協助南韓啟動大規模 AI 基礎設施項目。

文章標籤

南韓AI三星電子李在明預算國防

相關行情

台股首頁我要存股
輝達206.88+2.17%
韓元/美元0.0007+0.00%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


      Empty
      Empty