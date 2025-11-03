鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-11-03 13:30

隨著人工智慧 (AI) 相關晶片需求激增，南韓兩大科技巨頭——SK 海力士及三星電子的股價表現強勁，引發市場高度關注。特別是 SK 海力士，周一 (3 日) 其股價盤中飆升 10%，至 618000 韓元，創下自 1999 年以來的新高。

南韓晶片巨頭股價狂飆：SK海力士暴漲逾10%、三星電子創歷史新高(圖:shutterstock)

這波漲勢主要受兩大積極因素推動：強勁的財報表現和重大的戰略合作。上周，SK 海力士公佈了強勁的第三季財報，由於市場對 AI 相關晶片需求激增，公司實現了創紀錄的營收和營業利潤。SK 海力士在全球記憶體晶片市場中扮演著越來越關鍵的角色，尤其在供應驅動未來 AI 基礎設施的高頻寬記憶體晶片 (HBM) 方面至關重要。

此外，市場對 SK 集團及其子公司與亞馬遜 (AMZN-US) 網路服務 (AWS) 的合作持樂觀態度，也進一步推動了股價。雙方正合作在南韓蔚山建立一座 100 兆瓦 (megawatt) 的超大規模 AI 數據中心。

據南韓總統辦公室透露，亞馬遜公司將追加 50 億美元在南韓投資，擴大其數據中心基礎設施。這項最新承諾建立在今年 6 月宣布的 40 億美元投資計畫之上，這項計畫旨在讓 AWS 和 SK 集團在蔚山共同建立大型數據中心綜合體。

市場情緒的樂觀也反映在券商的評級上。南韓 SK Securities 券商將 SK 海力士的目標價提高了一倍多，從先前的 48 萬韓元上調至 100 萬韓元，使其成為分析師中最樂觀的預期。

在晶片雙雄的帶動下，南韓綜合股價指數 (KOSPI) 也受到提振。三星電子股價一度上漲 3.5%，創下歷史新高。SK Securities 同樣將三星電子的目標價從 11 萬韓元上調至 17 萬韓元，並維持買入評級。