鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-04 09:20

兩年一度的日本移動出行展 (東京車展) 自上周四 (10 月 30 日) 起在東京國際展覽中心舉行，為全球今年最後一場大型車展，本屆展會最顯著的變化，是日本車廠集體告別對電動化的遲疑，純電動車款首次以強勢姿態佔領展台 C 位。

從「抗拒」到「轉向」：押寶油電混合兩年後 日車廠在東京車展向電動化表態(圖取自東京車展官網)

與兩年前形成鮮明對比的是，豐田、本田等日系巨頭不再觀望，紛紛推出純電概念車或量產計畫。豐田展出的 Corolla 概念車引發行業震動，這款自 1966 年上市、全球累計銷量超 5000 萬輛的「國民神車」，即將推出純電動車版本，豐田此舉被視為日本汽車業朝電動化轉型的標誌性訊號。

‌



另一日本車廠本田亦全球首發「Honda 0 α」SUV 原型車及小型純電車 Super-ONE Prototype，確定 2026 年將在日本上市，鈴木也首次公開 2026 年量產的輕型 EV 試製車「Vision e-Sky」，Lexus 跟日產等品牌也攜純電概念車或車型亮相。

日本市場的電動化困境曾是車廠猶豫的主因。作為全球第四大汽車消費國，日本純電動車滲透率長期徘徊在 2% 左右，2019 年僅 0.5%，今年上半年 1.3%，為已開發國家最低。這一數字背後既有本土產業鏈的路徑依賴，也有戰略誤判。

日本圍繞油電混合車 (HEV) 構建了龐大技術與文化壁壘，豐田單品牌 HEV 車型年銷量佔比超 40%，而日本此前曾押注氫燃料電池汽車，對純電路線投入不足。

在此背景下，國際品牌加速填補市場空缺。比亞迪三年前進軍日本車市，去年純電動車款銷量已躍居第四，超越豐田、本田，特斯拉也以 5600 輛年銷量位列外國車廠品牌第二。

儘管日本本土品牌仍掌控 94% 的整體市佔率，但在純電動車領域，外國車廠已能跟日本車廠競爭。

比亞迪亞太區銷售負責人劉學亮坦言：「日本電動車滲透率明顯上升，關鍵看本土品牌的電動車型能否推出。」

專家認為，本屆車展釋放的正面訊號，加上價格下探趨勢，有望推動日本電動化進程加速。日產改款 LEAF 起售價下調約 6 萬日元，比亞迪 9 月對全系車型限時降價並增配新款海豹，豐田 bZ4X 價格直降 70 萬日元。

對此鈴木社長鈴木俊宏說：「中國人產品的購買門檻在降低，比亞迪是巨大威脅。」儘管他強調不單純打價格戰，但承認正參考對手調整策略。

值得關注的是，中國車廠的崛起也重塑產業鏈話語權。從原料到電池單元，日本車用電池供應鏈對中國依賴度超九成。