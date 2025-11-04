輝達攜手新創公司 瞄準AI最大痛點：企業浪費70%GPU運算力

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-11-04 14:20

輝達 (NVDA-US) 已宣布與一家估值約 7.5 億美元、獲得高盛支持的新創公司 Spectro Cloud 建立戰略夥伴關係。這項合作旨在解決人工智慧領域最大的挑戰之一：企業約有 70% 的繪圖處理單元 (GPU) 運算能力閒置未用。



Spectro Cloud 周二 (4 日) 發布了其 PaletteAI 平台，並集成了輝達技術，承諾將 GPU 效率從普遍的 30% 提升至 60%，潛在地為企業節省數百萬美元的基礎設施成本。

Spectro Cloud 共同創辦人及執行長 Tenry Fu 表示，雖然 AI 基礎設施「超級昂貴」，但大多數組織的 GPU 利用率只有 30%，這並非運用如此昂貴硬體的最佳方式。據報導，許多組織在輝達的硬體和軟體上投入巨資，但由於管理上的挑戰，仍有大部分運算能力處於閒置狀態。

Spectro Cloud 營收與行銷長 Dave Cope 指出，由於 AI 的緣故，技術變革的速度達到了一個全新的水準，這帶來了「巨大的複雜性」，可能阻礙 AI 創新和採用。

PaletteAI 平台透過其獨特的解決方案應對了這一複雜性危機。Spectro Cloud 技術長 Saad Malik 將其稱為「膠水層」(glue layer)，能夠連接不同的硬體和軟體組件，使其順暢協同工作。

這一平台的最大亮點是其「一鍵部署」功能，允許企業在數小時內，而非傳統的數周時間內，利用輝達基礎設施創建完整的 AI 環境。PaletteAI 提供進階的安全功能，包括使用輝達 BlueField 資料處理單元 (DPU) 實現零信任存取和聯邦資訊處理標準 (FIPS) 合規性。

PaletteAI 集成了 Nvidia AI Enterprise 軟體以及 Nvidia NeMo 和 Nvidia NIM 等工具。儘管平台專為輝達技術設計，但它保持開放和靈活性，允許連接來自其他技術供應商的產品。該系統支援最新的輝達技術，包括 Blackwell GPU、Grace 中央處理單元和 BlueField-3/BlueField-4 DPU。