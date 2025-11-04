Fed轉鴿及中國新稅制助攻！瑞銀喊出黃金5000美元終極目標價

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-11-04 12:43

瑞士銀行（UBS）全球研究部貴金屬策略師 Joni Teves 今（4）日於線上記者會上分享對全球黃金市場的最新解析。Teves 強調，在全球宏觀不確定性持續、美元走弱和實際利率下降的背景下，黃金作為核心避險資產的戰略配置價值依然穩固，並重申對金價的看漲（Bullish）前景，並拋出長期上看 5000 美元的終極目標價。

中國新稅制助攻金價明年4200！瑞銀喊出5000美元「極端」目標價 。(圖：shutterstock)

瑞銀維持對黃金的樂觀預期，預測到 2026 年金價將創下歷史新高，基本目標價設定為 4,200 美元。

Teves 特別指出一個值得關注的「上行情境」（Upside Scenario）：在極端情況下，金價可能上漲至 5,000 美元。觸發這一極限目標的關鍵因素，在於市場對聯準會（Fed）獨立性的嚴重質疑。若市場認為聯準會的構成或政策傾向過於「鴿派」、受到政府干預或在數據不完全支持的情況下過度寬鬆，這將嚴重削弱美元作為儲備貨幣的地位，從而對黃金形成巨大的上行動力。

Teves 認為，黃金的基本面因素依然強勁，包括對抗增長下行風險、財政和債務可持續性擔憂、以及對長期美元弱勢的對沖需求，這些多重因素共同支撐著黃金的「長牛」。

另一關鍵是中國新的稅收制度。Teves 解釋，新稅制對投資黃金產品仍提供免徵 13% 增值稅（VAT）的優惠，但對珠寶等消費品則採取更高稅率。這意味著珠寶零售商僅能抵扣 6% 的 VAT，需支付 7% 的稅費，預計這筆成本最終將轉嫁給消費者。

Teves 認為，儘管市場初期對此抱持負面看法，但實際影響將利好黃金投資而非珠寶消費。由於全球金價高漲已使珠寶需求承受巨大壓力，新稅制的邊際影響將相對有限。相反地，對投資型黃金產品的稅務優勢，將進一步支持近年來中國市場投資需求超越珠寶消費的趨勢。

官方部門： 越來越多的中央銀行加入購買行列，使官方儲備需求擴大。

機構投資者： 長期資產管理者、對沖基金和宏觀基金均在構建戰略配置。

零售與私人財富： 透過 ETF 或實物黃金的投資興趣也在多個地區顯著增加。

Teves 建議投資人應將當前的低價位視為一個機會，逐步建立或增加黃金部位，以獲得更好的進場價格。在配置比例上，雖然具體比例應根據投資者的風險偏好和投資期限而定，她表示，瑞銀高層建議，長期平均配置 5% 的比例是一個合理的參考。在經濟衰退期，投資者可從更高的黃金配置中受益；而在經濟擴張期，則可適度降低。

