2025-11-04

國泰金控 (2882-TW) 總經理李長庚今 (4) 日出席工商時報主辦「壯大資產管理 迎向黃金年代」論壇，他指出，全球資產管理市場快速擴張，亞洲 AUM 已躍升為第二大市場，台灣投信業成長速度更是優於全球。金管會推動「亞洲資產管理中心」，已在既有法規上做出相當大程度的鬆綁，若是能夠進一步借鏡新加坡、韓國經驗，例如擴大股權證券化、檢討稅制、簡化金融法規體系等，並以投信、投顧業監理架構整合為例，不過，這需要相當大程度的跨部會協調，才可望加速推展亞資中心的目標。

台灣邁向亞資中心 李長庚提建言：股權證券化、跨業別監理架構整合。(鉅亨網記者陳于晴 攝)

李長庚於論壇演講時指出，全球資產規模不斷創歷史新高，不斷中間歷經過金融海嘯、歐債危機、新冠疫情等風暴，近 20 年 AUM 持續成長約 2.6 倍，台灣投信業 20 年前總計管理約 2.6 兆元資產，2024 年底已經成長至 13.1 兆元，增長 4.1 倍，我國明顯優於全球表現；若以區域表現來看，美國仍是第一大市場，亞洲 (排除日、澳)AUM 已經超過歐洲，躍居全球第二大資產管理市場，顯見在經濟快速成長下，AUM 同步上升，全球都在競逐這塊市場。

全球前 50 大資產管理機構中，有 11 家是從保險業轉型，成功結合保險資產與資產管理平台，創造龐大優勢。他以德國安聯集團為例，1998 年起發展資產管理事業，透過併購 PIMCO 建立雙品牌體系，至今約 78% 的管理資產來自第三方資金，顯示資產管理與保險整合的潛力。

金管會推動「亞洲資產管理中心」政策，李長庚坦言，國泰金控十多年前即嘗試推動人壽與投信子公司整合，最終未能成功；如今金管會政策支持引導資金留在台灣，國泰集團將持續建構國泰投信為核心的資產管理平台，不過，若只是單純於將保險業資金與人才轉移至投信，未能吸引到第三方資金，只是稅務上的愚蠢行為，最終核心目標應是壯大資產管理能力、贏得國際資金信任。

李長庚點出近期資產管理業三大觀察，首先是主動式 ETF 即將崛起，投資人日益追求超額報酬，市場對主動式管理的需求逐漸升溫，根據 Black Rock 預估，2030 年全球主動式 ETF 規模將達 4.2 兆美元；第二，由於公募產品波動度高，投資人為追求更高的報酬並分散風險，近年大量資金淨流入另類私募投資產品；第三，傳統與另類投資管理業者開始跨界發展，透過併購開拓新通路與產品線。例如富蘭克林坦伯頓透過收購進入私募股權、私募信貸領域，另類投資巨頭 Apollo 則 100% 併購保險公司 Athene，顯示跨界整合已成趨勢。

李長庚指出，台灣資產實力雄厚，過去 20 年股市市值由 15 兆元增至 95 兆元，本土財富至少累積新台幣 50 兆元以上，「走在路上或坐在隔壁的搞不好都是身價幾十億的有錢人」，這麼多錢長期的外流，正是金管會推動「留財引資」政策的核心原因，希望資金留在台灣，人才也不用都往香港、新加坡跑。

他進一步以較晚起步的新加坡為例，指出他們是以內閣級、國家總動員模式推動資產管理發展，並聽取專家建議，從米其林餐廳、國際名校設立分校等面向來增加吸引力，以及簡化富裕人士入境與投資流程，展現跨部會合作的決心。

李長庚提到，新加坡 REITs 餘額目前約 680 億美元，高峰時期曾達千億美元，相較來說，台灣餘額僅新台幣 658 億元，兩國起步差不多，我國卻遠遠落後，主要原因就是一個是美元、一個是台幣，應去思考要做出哪些改變才可以迎頭趕上。

他進一步指出，若要健全台灣資本市場，必須建立多元且完整的產品線。例如，可推動「公建型私募股權基金 (PE)」或透過證券化機制，引導保險及民間資金投入基礎建設投資，這不僅有助於提升市場深度，也能創造穩定的長期收益。

目前台灣《金融資產證券化條例》仍僅限於債權項目，尚未開放股權證券化；然而，國內擁有許多具穩定現金流的公共建設與綠能投資案，若能納入股權證券化範圍，將有助於豐富市場商品種類，吸引更多投資人參與。

以新加坡為例，當地已允許私募股權基金 (PE Fund) 的股權進行證券化，讓專業投資人可透過資本市場間接參與 PE 投資。相較之下，台灣相關法規仍未鬆綁，導致潛在資產無法轉化為可投資商品。舉例來說，風電與太陽能電廠等再生能源案，其最終受益人多為台電或台積電，信用良好、現金流穩定，若能開放股權證券化，不僅可創造類似債券的穩定報酬，也能為市場帶來更多元的投資機會。

他進一步指出，近三年台灣企業海外發債金額持續攀高，但多選擇在香港或新加坡發行，整個價值鏈與收益也流向海外。主因在於外資投資台灣債券需繳納 15% 預扣稅，儘管多數國家也有類似稅制，卻普遍設有免稅或退稅機制。台灣資金市場本身充裕、成本相對較低，若能檢討稅制並透過跨部會合作調整，將可吸引企業直接在台發債，提升市場競爭力。

李長庚也肯定金管會近年持續推動金融法規修正的努力，但隨著市場環境與產業型態變化，應以更高層次的架構進行整併與簡化。例如，目前投信與投顧雖屬不同法規規範，實務上卻在業務範圍、產品監理與人員規範等面向高度重疊，若能整合管理，不僅可提升業者效率，也能簡化監理流程。