鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-31 13:59

美國聯準會 (Fed) 於本次會議宣布降息 1 碼，國泰世華銀行發布市場展望，隨著全球資金動能再度轉強，以及企業獲利表現亮眼，可望進一步推升股市創高；債市雖短線受降息預期調整影響，殖利率略有反彈，但未來降息趨勢未改；至於匯市方面，美元仍因政策不確定性與主要貨幣表現疲弱而維持強勢。整體而言，市場進入資金與評價的拉鋸期，投資人可掌握 AI 與利率轉折帶來的布局契機。

Fed如預期降息 國泰世華：資金動能回溫但股市評價偏高 美元暫時轉強。(圖:shutterstock)

聯準會將聯邦基金利率下調至 3.75%～4.00% 區間，符合市場預期，並自 12 月 1 日起將停止縮表 (QT)，取消公債每月到期不再投資 50 億美元的上限，並維持 MBS(不動產抵押證券) 每月 350 億美元的再投資安排，到期本金將轉投於國庫券，顯示緊縮循環即將告終。

會議決策中，本次共有 10 名投票委員支持降息，理事 Miran 主張降息 2 碼，惟堪薩斯聯準銀行總裁 Schmid 持反對意見，委員間對 12 月是否續降看法不一。一方面，政府關門導致經濟數據不完整；另一方面，部分官員認為中性利率區間落在 3%～4%，當前政策利率已接近該水準。會後市場對 12 月再降息機率由逾 9 成降至 7 成以下。

對於未來展望，國泰世華銀行指出，Fed 主席鮑爾於會後強調，貨幣政策仍具適度限制性，有助抑制通膨，但同時導致就業市場走弱，暗示政策方向仍偏向寬鬆。市場觀察，若未來經濟數據疲弱、或政府運作恢復後數據支持，不排除 12 月再次降息的可能。

市場關注 12 月 FOMC 會議將更新的點陣圖路徑，屆時可觀察明年政策路徑。目前研判 Fed 仍有望於明年將利率下調至約 3%，尤其考量 2026 年 5 月將迎來新任主席，可能加速政策轉折節奏。

總經方面來看，美國整體經濟維持溫和增長，但若剔除 AI 資本支出帶來的高科技動能，實際成長力道有限。近期就業市場走軟成為 Fed 啟動降息的主因。緩步降息將有助降低企業與家庭融資成本，若未來川普政府推動減稅政策，基本面有望獲得進一步支撐。

股市部分，國泰世華指出，聯準會持續降息帶動資金環境寬鬆，且第三季財報獲利優於預期比例高達八成，帶動美股創高。不過，高評價水準恐加劇震盪，然而，AI 趨勢發展處於「初段」而非「終段」, 宜逢波段拉回之際分批布局。

債市部分，鮑爾淡化市場 12 月降息預期，降息機率由逾 9 成降至 7 成以下，使短線美債殖利率略有反彈，但長線降息趨勢不變。隨著穩定幣市場擴大、Fed 增加短債配置及政策利率下行預期，短天期利率可望持續走低，而長天期利率因應景氣與發債規模，下行空間相對有限。