國泰金控 (2882-TW) 攜手國際氣候發展智庫 (ICDI)、環境部氣候變遷署、交通部中央氣象署、海洋委員會海洋保育署及高市府環境保護局，共同舉辦第 5 屆「2025 臺灣氣候行動博覽會」。國泰金控總經理李長庚今 (24) 日親自出席開幕式，會後受訪時指出，在永續金融邁入深化階段之際，永續不應停留在理念或倡議層面，唯有將自然復育、碳權等行動「商品化、標準化」，讓其成為具可投資性與可衡量報酬的金融商品，才能吸引更多資金進入市場，形成良性循環。

國泰金共同主辦Taiwan COP5 李長庚：永續行動商品化、標準化才是實踐關鍵。(鉅亨網記者陳于晴 攝)

美國總統川普上任後即退出《巴黎協定》，並減少對綠能產業的聯邦補助，他認為氣候政策會損害美國製造與就業，因而大幅放寬石油、天然氣與煤炭的開採限制。外界關注全球永續行動是否倒退？李長庚坦言，美國政府與部分美國企業確實延後永續承諾及減少投資，部分歐洲國家受美國政策影響，開始檢討過去在氣候投資與碳排揭露上的嚴格規定，導致資金流向短期出現波動。不過，從台灣角度來看，國內在永續投資或氣候行動上並沒有出現退場現象，反而持續推動相關布局。

他指出，雖然美國永續行動「倒退」較為顯著，但並非全國一致，美國仍有多州與川普不對盤，部分州政府及企業仍持續投入永續作為，只是政治氛圍造成外界擔憂。李長庚強調，全球社會對氣候變遷的關注不會因此消退，「地球不可能等我們慢慢融化」，各界仍會在能力範圍內努力推動轉型。

李長庚進一步談到，未來國泰金希望把台灣在自然基礎解方上的經驗，特別是「方法學 (Methodology)」的建立與驗證，推廣至國際。他指出，當一套復育或碳補償方法獲得國際認證後，就能推進到標準化與商品化階段，進而吸引更多金融資金與社會資源投入。例如碳權、碳補償若能商品化，就能像其他金融商品一樣被市場接受、交易與管理，形成正向循環。

他舉例說明，國際間已有航空業者導入碳中和機制，若碳排放超過標準，必須購買碳權或採用永續燃料來抵消排放，保險業與交易所也因此開發出避險、選擇權等衍生商品。這些創新若能普及化、標準化，就能讓氣候金融更成熟，並吸引更多民間資金流入自然保育與減碳產業。

李長庚表示，從 2022 年開始，國泰與 ICDI 合作，共同主辦「臺灣氣候行動博覽會」，今年來到第 5 屆，適逢《巴黎協定》生效 10 週年，雖然挑戰嚴峻，我們仍觀察到多國政府、企業持續展現積極作為。同時，國泰也積極進軍國際舞台，包括到聯合國氣候峰會 (COP) 藍區舉辦論壇，替台灣發聲，讓世界看到台灣在氣候行動的努力，展現我們參與全球氣候治理的決心。

在本屆博覽會國泰展區中，以「永續大事紀」展現集團圍繞「氣候、健康、培力」3 大主軸奠定的永續里程碑，並特別呈現國泰的氣候與自然行動實例，包括國泰與臺大實驗林合作，推動「淺山復育造林生物信用額度方法學」，為量化淺山復育效益的科學方法奠定基礎，也鼓勵更多投注於強化淺山的生態保育行動。

第二，國泰與新生永續公司攜手建立減碳科學方法，成功協助坪林在地茶農導入草生栽培耕作技術，提升作物品質的同時，亦有效減緩溫室氣體，在轉型期間，國泰人壽也透過保證收購穩定茶農收益。

第三，國泰人壽與國泰投信攜手中華鯨豚協會，致力海龜救援與復育，成功野放 48 隻海龜，存活率提升至 50%，更進一步支持環境調查，了解海龜的習性與活動範圍，以科學方法守護海洋生物。