星宇航空年底前迎來A350-1000新機 明年下半年有望首開歐洲航線

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-10-15 16:51

星宇航空 (2646-TW) 今 (15) 日宣布桃園機場貴賓室餐點迎來全新升級，攜手寒舍集團，將米其林餐廳請客樓名菜引進貴賓室，辰園也將於明年接續呈現，同時，星宇預期年底前將迎來 A350-1000 機隊第 1 架，若後續交機進度順利，有望於明年下半年開出第一個歐洲航點。

星宇航空桃園機場貴賓室餐點迎來全新升級。(圖：星宇提供)

展望第四季，星宇認為，前兩季需求轉弱的日本、美國訂位狀況有顯著提升，東南亞訂位狀況則維持穩定，市況轉好。

在機隊規劃上，星宇 A350-1000 機隊預計年底將迎來第 1 架，明年後陸續交付 5 架，若交機順利，將有望於明年下半年開出第一個歐洲航點，市場傳，捷克布拉格、義大利米蘭和芬蘭赫爾辛基均為可能的新航點，但仍要看航權取得狀況。

此外，星宇也可望在 1-2 年內開出更遠程的美國東岸新航點。

對於桃園機場貴賓室引進寒舍集團米其林星級餐飲，星宇航空執行長翟健華表示，此次合作是雙方對生活品味的共鳴，前置籌備作業歷時一年，考量到旅客登機後仍有完整餐飲服務，貴賓室菜色特別著重精緻、細膩且份量適中，讓貴賓室不再只是候機的空間，而是一場融合文化、美學和美食的藝術饗宴。