雄獅日、歐行程預訂熱 甚至已到明年六月 樂看營收動能升溫

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-09-09 10:51

旅行社龍頭雄獅 (2731-TW) 公布 8 月合併營收 23.83 億元，月減 8.83%，年減 7%，累計前 8 月合併營收 199.9 億元，年增 6.62%，雄獅表示，歐洲線旅遊需求顯著攀升，提前預訂趨勢明顯，訂單已達明年 6 月，再加上日本行程需求熱絡，樂觀看未來營收動能的成長。

雄獅樂觀看後續營收動能。(鉅亨網資料照)

雄獅指出，受益於新增國定連假和普發 1 萬政策，出境旅遊市場將持續蓬勃發展。

雄獅觀察，下半年旅遊熱度不減，日本市場穩居熱門目的地之首，賞楓旅遊商品銷售已逾 70%，又以北陸立山黑部地區銷況最佳，而冬季滑雪則以東北和富山地區需求最旺盛。

同時，歐洲線旅遊需求顯著攀升，提前預訂趨勢明顯，雄獅聖誕和跨年旅遊商品幾近售罄，訂單更已延伸至明年 6 月。

據觀光署數據，今年上半年國人出國目的地以日本為首，人次高達 327.2 萬人，因此，雄獅日本公司為鎖定日本自由行旅遊商機，投入開發目的地巴士遊商品，包括單日與多日遊程，東京、大阪、北海道、九州等熱門觀光地區皆有產品布建，自今年 6 月上線以來，至今已吸引破萬人報名。