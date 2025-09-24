〈2025周慶〉環球購物：今年百貨市況辛苦 祭30%最高回饋衝刺20周年慶

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-09-24 16:09

冠德 (2520-TW) 旗下環球購物中心今 (24) 日宣布，Global Mall 周年慶首波將於 10 月 9 日至 22 日展開，由於今年適逢營運滿 20 周年，祭出消費滿額贈達 30% 的最高回饋，環球購物表示，今年前三季確實百貨市況較辛苦，但自家百貨仍維持穩健成長 5%，力拚這波 20 年周慶大檔業績成長達 10%。

環球購物中心力拚20年周慶大檔業績成長達10%。(鉅亨網記者王莞甯攝)

環球購物不諱言，儘管台股創高，但並未明顯推升內需，原因應是出國熱潮排擠部分百貨銷售動能，尤其化妝品業種、日系生雜品牌受衝擊較大。

不過，環球購物透過不同店型的多元業種布局有效穩住業績，尤其車站據點包括板橋車站、南港車站和高雄新左營店表現均優於平均，反映餐飲市況熱絡，而屏東店因屬較封閉的商圈，在積極導入北部的新潮品牌下，業績穩定成長。

為在這波周年慶大檔期中衝高業績，Global Mal 9-10 月改裝櫃位共近 70 個，又以大本營新北中和店調整幅度最大，共計近 25 個櫃位，聚焦體驗升級、年輕族群，引進多個香氛保養品牌、時尚休閒服飾品牌和智慧穿戴裝置，包括「coen」限定快閃店、「Keds」、「DESCENTE」、「Columbia」、「YBG」、「簡單 JAN DAN」、「GARMIN」等；美食街也將引進首度進軍百貨的「蘇泰泰泰式海鮮火鍋」。

而屏東首次進行大幅度餐飲改裝，一舉引進「壽司郎」、「31 冰淇淋」、「宮武讚岐烏龍麵」等，皆為屏東首店。

Global Mall 周年慶首波「滿額贈最高回饋 30%」，會員於新北中和、桃園 A8、A19 及屏東市指定專門店當日單筆消費滿 3,000 元送 500 元電子商品禮券 (含 200 元 Online 購物金)，刷 GMpay 再送 100 元電子商品禮券，刷聯名卡消費當日累計滿 3,000 元送 200 元電子商品禮券，再加上首度聯名卡綁定 GMpay 消費滿 1,000 再送 100 元電子商品禮券，因此首筆消費滿 3,000 元最高送價值 900 元，回饋高達 30%。