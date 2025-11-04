search icon



〈焦點股〉台股再度閃現28檔千金股 勤誠飆天價和台達電聯手打關戰千元

鉅亨網記者劉玟妤 台北


伺服器機殼廠勤誠 (8210-TW) 持續受惠大型雲端服務供應商 (CSP) 的 AI 伺服器需求暢旺，加上通用型伺服器市場需求回溫，全年營運展望正向，激勵勤誠今 (4) 日走揚，一度飛越千元關卡，觸及 1005 元，股價再寫歷史新天價，使台股盤中再度閃現 28 檔千金股。 

cover image of news article
〈焦點股〉台股再度閃現28檔千金股 勤誠、台達電聯手打關戰千元 。(鉅亨網資料照)

勤誠早盤以 980 元開高後，雖一度翻黑跌至 966 元，不過隨後翻紅上攻，最高漲至 1005 元，漲逾 3%，躍升千金股行列。但截至 11 點 40 分，漲幅稍收斂，股價暫報 991 元，漲幅超過 1%，成交量超過 2000 張。 


除 AI 伺服器業務表現亮眼，勤誠今年以來新切入機櫃零組件業務進展亦順利，看好其成為公司中長期發展的重要動能。 

勤誠美國 NCT 廠預計本季啟用，支援當地客戶前端設計與打樣需求，馬來西亞量產廠則預計明年上半年投產，並同步啟動美國德州量產廠的土地與廠房購置計劃。勤誠將於本周五 (7 日) 召開法說會，預料將釋出最新展望與市況。 

勤誠觸及 1005 元，台達電 (2308-TW) 今天同樣一度衝上 1010 元，台股閃現 28 千金，不過股價隨後雙雙拉回。 

此外，高價股今天漲跌互現，股王信驊 (5274-TW) 及股后緯穎 (6669-TW) 皆於平盤附近震盪，創意 (3443-TW)、台光電 (2383-TW) 及智邦 (2345-TW) 皆漲逾半停板，健策 (3653-TW) 及群聯 (8299-TW) 則雙雙跌逾 4%。 

勤誠AI伺服器機殼千金股台達電

勤誠983+0.82%
台達電981-0.20%
健策2045-4.66%
智邦1155+7.44%
台光電1490+5.67%
創意1665+5.38%
緯穎4335+0.46%
信驊5470+0.00%
群聯1050-5.41%

