〈焦點股〉台股再度閃現28檔千金股 勤誠飆天價和台達電聯手打關戰千元
鉅亨網記者劉玟妤 台北
伺服器機殼廠勤誠 (8210-TW) 持續受惠大型雲端服務供應商 (CSP) 的 AI 伺服器需求暢旺，加上通用型伺服器市場需求回溫，全年營運展望正向，激勵勤誠今 (4) 日走揚，一度飛越千元關卡，觸及 1005 元，股價再寫歷史新天價，使台股盤中再度閃現 28 檔千金股。
勤誠早盤以 980 元開高後，雖一度翻黑跌至 966 元，不過隨後翻紅上攻，最高漲至 1005 元，漲逾 3%，躍升千金股行列。但截至 11 點 40 分，漲幅稍收斂，股價暫報 991 元，漲幅超過 1%，成交量超過 2000 張。
除 AI 伺服器業務表現亮眼，勤誠今年以來新切入機櫃零組件業務進展亦順利，看好其成為公司中長期發展的重要動能。
勤誠美國 NCT 廠預計本季啟用，支援當地客戶前端設計與打樣需求，馬來西亞量產廠則預計明年上半年投產，並同步啟動美國德州量產廠的土地與廠房購置計劃。勤誠將於本周五 (7 日) 召開法說會，預料將釋出最新展望與市況。
勤誠觸及 1005 元，台達電 (2308-TW) 今天同樣一度衝上 1010 元，台股閃現 28 千金，不過股價隨後雙雙拉回。
此外，高價股今天漲跌互現，股王信驊 (5274-TW) 及股后緯穎 (6669-TW) 皆於平盤附近震盪，創意 (3443-TW)、台光電 (2383-TW) 及智邦 (2345-TW) 皆漲逾半停板，健策 (3653-TW) 及群聯 (8299-TW) 則雙雙跌逾 4%。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇