〈焦點股〉台股再度閃現28檔千金股 勤誠飆天價和台達電聯手打關戰千元

2025-11-04

伺服器機殼廠勤誠 (8210-TW) 持續受惠大型雲端服務供應商 (CSP) 的 AI 伺服器需求暢旺，加上通用型伺服器市場需求回溫，全年營運展望正向，激勵勤誠今 (4) 日走揚，一度飛越千元關卡，觸及 1005 元，股價再寫歷史新天價，使台股盤中再度閃現 28 檔千金股。

〈焦點股〉台股再度閃現28檔千金股 勤誠、台達電聯手打關戰千元 。(鉅亨網資料照)

勤誠早盤以 980 元開高後，雖一度翻黑跌至 966 元，不過隨後翻紅上攻，最高漲至 1005 元，漲逾 3%，躍升千金股行列。但截至 11 點 40 分，漲幅稍收斂，股價暫報 991 元，漲幅超過 1%，成交量超過 2000 張。

除 AI 伺服器業務表現亮眼，勤誠今年以來新切入機櫃零組件業務進展亦順利，看好其成為公司中長期發展的重要動能。

勤誠美國 NCT 廠預計本季啟用，支援當地客戶前端設計與打樣需求，馬來西亞量產廠則預計明年上半年投產，並同步啟動美國德州量產廠的土地與廠房購置計劃。勤誠將於本周五 (7 日) 召開法說會，預料將釋出最新展望與市況。