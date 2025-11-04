鉅亨網編譯段智恆 2025-11-04 03:00

美國植物肉製造商 Beyond Meat 周一 (3 日) 宣布，將第三季財報發布時間延後一周至下周二 (11 日)，理由是需要更多時間釐清與部分長期資產相關的重大減損(Impairment) 金額。消息一出，股價早盤重挫約 11%，盤中一度跌逾 16%，顯示投資人對公司營運前景仍趨悲觀。

曾經的希望變韭菜收割機？Beyond Meat延後公布Q3財報 股價跌回原形(圖：REUTERS/TPG)

Beyond Meat 原訂本周二 (4 日) 公布業績，並於先前財測中暗示第三季營收將優於市場預期，但也警告將認列重大非現金減損費用。公司周一表示，目前仍「無法合理量化金額」，需要額外時間、資源與程序完成評估，因此決定延後財報公布與法說會。

該公司股價近來劇烈震盪，曾在 10 月短短一周內暴漲逾 240%，從不到 2 美元飆升至近 8 美元，成為散戶追捧的新一波 meme 股，並被納入 Roundhill Meme Stock ETF。市場普遍認為，這段漲勢主要來自大規模放空回補與散戶投機買盤，而非基本面改善。

儘管曾掀起投資熱潮，Beyond Meat 今年迄今股價仍累計大跌逾 56%。分析師指出，公司至今尚未實現年度獲利，營運現金流持續為負，競爭環境與消費趨勢也對其帶來重壓。FactSet 共識預期顯示，該公司第三季營收約為 6,900 萬美元，低於第二季的 7,500 萬美元與去年同期的 8,100 萬美元。

Beyond Meat 於 2019 年上市後曾被視為挑戰傳統肉品市場的革新者，銷售於 2021 年達高峰，但近四年市場需求快速降溫。在美國，「Make America Healthy Again」(讓美國再次健康) 飲食運動夯起、通膨抑制消費，加上體重管理藥物普及，使消費者逐漸轉向更天然或低加工食品，連帶拖累植物肉銷量。此外，同業 Impossible Foods 等競爭加劇，也使 Beyond Meat 難擴大市占。

瑞穗分析師 10 月下旬將 Beyond Meat 目標價自 2 美元下修至 1.50 美元，直言其基本面持續疲軟，散戶推升的短期漲勢無助改善銷售與虧損困境。

值得注意的是，Beyond Meat 此次延後財報主要涉及資產價值減損，反映管理層對未來成長動能與產能配置做出調整。市場普遍預期，公司可能採取更多成本縮減或營運重整策略，以因應需求下滑。