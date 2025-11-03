對沖基金高管警告泡沫風險：AI軍備競賽讓科技巨頭陷「囚徒困境」！

鉅亨網編譯王貞懿 2025-11-03 22:38

根據《商業內幕》周一 (3 日) 報導，科技巨頭們正為爭奪 AI 主導權展開昂貴的競爭，形成「囚徒困境」局面。對沖基金高管警告，此舉恐引發市場震盪，投資人可能對鉅額資本支出回報產生質疑。

對沖基金高管警告，AI投資競賽已讓科技巨頭們陷入「囚徒困境」。(圖:Shutterstock)

管理約 370 億美元資產的 Davidson Kempner Capital Management 投資長 Tony Yoseloff 在高盛周五發布的「Exchanges」播客中表示，各家企業為避免在 AI 競賽中落後，被迫持續投資，即使可能不符合最佳利益，形成「囚徒困境」(prisoner"s dilemma)。

‌



「你必須投資 AI，因為同業都在投資，如果落後就無法保持競爭優勢，」他指出。

他表示，這種投資模式的影響不僅限於矽谷。由於少數大型科技股在美國股市占主導地位，它們的投資決策現在幾乎左右所有投資人。

AI 震盪風險浮現

Yoseloff 並不認為 AI 只是一時炒作，但他以歷史經驗提醒投資人要有風險意識。他舉例，1980 年代個人電腦普及後，職場生產力提升花了 10 年才顯現；網路興起後也等了 5 至 6 年才看到經濟效益。

依此推算，AI 的真正經濟回報可能還要等上數年。但市場卻急著要看到立即成效。

他直言，雖然推動 AI 大規模投資的都是全球最健全的企業，有能力重新投資現金流，但公開市場未必有那麼大的耐心。問題是：AI 會不會在某個時點出現震盪？當市場開始質疑投資回報時會發生什麼？市場究竟會等多久？

歷史殷鑑不遠

Yoseloff 將當前情況比作早期「網路泡沫」和 1970 年代初期美國股市的「漂亮 50」泡沫，當時市場極度集中，且對突破性技術和成長股充滿熱情。儘管這些趨勢基於真正的創新，但投資人花了約 15 年才收回資金。

包括 OpenAI 執行長奧特曼在內的一些領袖，已對 AI 過度興奮發出警告，儘管他們肯定這項技術具有改變遊戲規則的潛力。

奧特曼 8 月告訴記者：「投資人整體是否對 AI 過度興奮？我的看法是肯定的。」但他也補充，這是「長期以來最重要的事情」。