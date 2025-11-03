瀚宇博及子公司精成科訂單能見度高 加速海內外投資擴充

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-11-03 19:24

‌



PSA 集團 PCB 廠瀚宇博 (5469-TW) 及子公司精成科 (6191-TW) 今 (3) 日召開法說會，總經理陶正國指出，瀚宇博及精成科 2025 年加計在前三季的資本支出己接近 60 億元，改寫高峰值，同時，目前看來以 AI 相關加速器、高階高層板達品線以及精成科 2025 併入的 Lincstech 部分產品線出貨強勁，訂單能見度已可至 2027 年上半年。

瀚宇博總經理陶正國。(鉅亨網記者張欽發攝)

瀚宇博及精成科 2025 年前三季的資本支出各約 30 億元。瀚宇博與精成科在為 2025-2026 年的產能需求布局，資本支出主要聚焦於多地廠區同步擴充。

‌



其中瀚宇博向集團內軟板廠嘉聯益 (6153-TW) 增加租用其桃科廠廠房空間供轉向 AI 板生產，累計瀚宇博德向嘉聯益租用桃科廠的廠房面積逾 1 萬 0278 坪。瀚宇博德向嘉聯益租用桃科廠廠房面積占此一廠房面積 2.83 萬坪的 36.3%；預計 2026 年上半年開始生產，並鎖定 400G 交換器產品。

同時，在海外廠區部分，瀚宇博的江蘇江陰廠則在進一步 強化 HDI 與 AI 伺服器相關板材產能，進軍中國 Server 與 Switch 市場，以及 AI 消費性應用。精成科方面，重慶與黃江兩地廠區則新增 HDI 與 VGA 設備，持續拓展新產品領域。Lincstech 部分，除新加坡廠正進行人才與技術擴張外，日本廠也加速去瓶頸、提升探針卡等產品產能。

在華科集團旗下各 PCB 相關事業 1-3 季的財報來看，精成科技 2025 年 1-3 季稅後純益 23.82 億元 ，年增 1.44%，每股純益 5.02 元。瀚宇博 1-3 季稅後純益 23.8 億元，年增 6.51%，每股純益 4.93 元。精星 (8183-TW) 2025 年 1-9 月營收 51.4 億元，毛利率 12.69%，年減 1.86 個百分點，2025 年 1-9 月稅後純益 1.16 億元，年減 45.76%，每股純益 0.96 元。