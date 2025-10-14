瀚宇博買回2000張庫藏股提前執行完畢 每股買回均價86.32元
鉅亨網記者張欽發 台北
華科事業群 PCB 廠瀚宇博 (5469-TW)9 月 17 日起執行 2 個月庫藏股措施，預計在 88 元以下買回 2000 張庫藏股，用於轉讓給員工，在今 (14) 日提前執行完畢，平均每股買回均價爲 86.32 元。
瀚宇博在執行買回庫藏股期間，股價由 9 月 16 日收盤的 79.5 元至今天收盤 86.7 元，股價漲幅爲 9.05%。
由於 AI 的市場高度需求擴張，也使上游 PCB 廠勇敢加碼資本支出，華科事業群 PCB 廠瀚宇博及精成科 (6191-TW) 兩 PCB 廠預估 2025 年資本支出維持在 40 億元的歷史高檔水準，其中用於投資 AI 相關的資本支出占比達 70%，也就是說，今年投資於 AI 生產設施高達 28 億元。
就華科事業群這兩家 PCB 廠 2025 年資本支出規劃的分布顯示，今年 40 億元的資本支出有 70% 用於改善 Lincstech 新加坡廠、ELNA 在馬來西亞檳城 2 廠及瀚宇博在台灣的觀音廠及江蘇的江陰廠，20% 用於改善包精成科重慶廠 HDI 的生產，而 10% 投資於與算力相關的 VGA 與算力卡生產的改善。
同時，瀚宇博對台灣觀音廠的強化資本支出，除在增強其 AI 伺服器相關 PCB 的製程能力之外，也在於改善觀音廠目前產能已經滿載的現況。
瀚宇博 2025 年上半年營收 261.32 億元，稅後純益爲 12.91 億元，每股純益 2.67 元。
2025 年 9 月瀚宇博營收爲 52.3 億元，月 增 1.03%，年增 36.42%，2025 年第三季營收爲 157.16 億元，季增 0.98%，年增 33.1%，1-9 月營收爲 418.49 億元，已超過 2024 年全年營收，年增 33.04%。
