鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-11-03 17:33

‌



網通廠合勤投控 (3704-TW) 子公司資安服務商黑貓資訊今 (3) 日宣布，其資安實驗室正式通過財團法人全國認證基金會（TAF）ISO/IEC 17025 合格實驗室認證，成為國內少數具備國際級資安檢測能力的本土業者。

合勤控旗下資安商黑貓資訊通過TAF認證 成為資通安全性測試合格實驗室。(圖：shutterstock)

這項認證不僅強化測試結果的公信力，也讓企業與政府機關在資訊標案與系統稽核中，能以更高效率完成資安驗證；黑貓資訊指出，過去許多客戶在送測過程中，常因測出弱點後需返工修改、再重送驗證，導致時程延誤與成本增加。

‌



黑貓資訊依循美國國家標準暨技術研究院（NIST）技術指南建立測試流程，並結合多年實務經驗打造「預測式檢測模型」，可在正式測試前協助客戶預先辨識潛在問題。

通過 TAF 認證後，黑貓出具的檢測報告可被主管機關、船級社及供應鏈客戶正式採信。報告除揭示弱點與風險排序外，亦提供修補建議與改進方向，協助客戶依風險優先順序採取行動，提升整體防禦成熟度。此舉對需要提交第三方檢測報告的政府標案或雲端服務業者而言，意味著可在地取得具國際水準的驗證背書。

黑貓資訊總經理游政卿表示，獲頒國家級資通安全認證實驗室資格，是對黑貓資訊長期深耕資安的重大肯定，這也象徵著黑貓資訊的服務版圖正式延伸，從原有的產業資訊安全解決方案，進一步擴展至國際級的資安檢測驗證服務。

游政卿指出，隨著法規落實與企業重視，資安檢測的市場商機正快速起飛，黑貓資訊能為客戶提早看見問題並提前解決，進而成為企業在新時代競爭力的重要推手。