營收速報 - 南電(8046)10月營收37.06億元年增率高達41.68％
鉅亨網新聞中心
今年1-10月累計營收為327.15億元，累計年增率21.04%。
最新價為285元，近5日股價上漲4.31%，相關零組件業下跌-1.04%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+6216 張
- 外資買賣超：+4961 張
- 投信買賣超：-660 張
- 自營商買賣超：+1915 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|37.06億
|42%
|5%
|25/9
|35.39億
|19%
|-7%
|25/8
|38.07億
|23%
|5%
|25/7
|36.21億
|16%
|16%
|25/6
|31.22億
|14%
|-4%
|25/5
|32.69億
|21%
|2%
南電(8046-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為CC01080電子零組件製造業。CC01090電池製造業。ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
