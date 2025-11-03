search icon



營收速報 - 南電(8046)10月營收37.06億元年增率高達41.68％

鉅亨網新聞中心


南電(8046-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣37.06億元，年增率41.68%，月增率4.72%。

今年1-10月累計營收為327.15億元，累計年增率21.04%。

最新價為285元，近5日股價上漲4.31%，相關零組件業下跌-1.04%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+6216 張
  • 外資買賣超：+4961 張
  • 投信買賣超：-660 張
  • 自營商買賣超：+1915 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/10 37.06億 42% 5%
25/9 35.39億 19% -7%
25/8 38.07億 23% 5%
25/7 36.21億 16% 16%
25/6 31.22億 14% -4%
25/5 32.69億 21% 2%

南電(8046-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為CC01080電子零組件製造業。CC01090電池製造業。ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

