〈焦點股〉合勤控Q3獲利弭平上半年虧損優預期 股價跳空漲停
鉅亨網記者吳承諦 台北
網通廠合勤控 (3704-TW)16 日公告第三季財報，稅後純益 1.37 元，將上半年每股虧損 0.24 元的赤字轉正，累計前三季 EPS 達 1.13 元，受惠於財報利多激勵，今日股價開盤後隨即強勢攻上漲停 35.75 元，委買張數高掛逾 8000 張。
合勤控第三季營收達 64.17 億元，季增 3.7%，年增 0.25%；毛利率單季達 29.8%，較上季大幅季增約 5.5 個百分點，並創下 2011 年以來新高，成功彌補第二季因匯損導致的每股虧損 0.94 元。
法人指出，國防產品出貨量提高、新台幣兌美金貶值帶來正向影響，以及部分保固準備金迴轉等，帶動毛利率提升；展望未來，法人表示，合勤控下半年受惠歐洲市場需求回溫，近期已開始小量出貨 Tier 1 電信商，且國防相關產品持續出貨，皆有望帶動毛利率走升。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 合勤控搶攻歐洲市場 赴法展出Wi-Fi 7等新世代技術
- 合勤控反無人機偵察技術領先 最快明年Q3完成研發力拚海外布局
- 網通廠搶進無人機商機 智邦、耀登、合勤控跨界布局
- 達運光電9月營收年增逾1.7倍 DOCSIS升級拚年底前接北美客戶訂單
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇