〈焦點股〉合勤控Q3獲利弭平上半年虧損優預期 股價跳空漲停

網通廠合勤控 ( 3704-TW )16 日公告第三季財報，稅後純益 1.37 元，將上半年每股虧損 0.24 元的赤字轉正，累計前三季 EPS 達 1.13 元，受惠於財報利多激勵，今日股價開盤後隨即強勢攻上漲停 35.75 元，委買張數高掛逾 8000 張。

合勤控第三季營收達 64.17 億元，季增 3.7%，年增 0.25%；毛利率單季達 29.8%，較上季大幅季增約 5.5 個百分點，並創下 2011 年以來新高，成功彌補第二季因匯損導致的每股虧損 0.94 元。