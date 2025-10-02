鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-10-02 13:21

‌



網通廠合勤控 (3704-TW) 將於 10 月 14 日至 16 日赴法國巴黎參加 Network X 2025 展會, 以 10G 光纖與智能管理為核心，展出 Wi-Fi 7、5G FWA、光纖接入及雲端智能管理等解決方案；合勤控下半年受惠歐洲市場需求回溫，除既有電信商需求穩健外，也獲得多家歐洲一線電信運營商青睞，目前已小量出貨，下半年可望重返獲利。

合勤控搶攻歐洲市場 赴法展出Wi-Fi 7等新世代技術。(圖：shutterstock)

產品策略上，合勤科技產品長林育德表示，隨著 AI、虛擬實境與雲端運算的爆發性成長，用戶對速度、穩定性與智慧控管需求大幅提升。同時歐盟對永續發展與能源效率法規嚴格，使電信營運商面臨高速與合規雙重挑戰，合勤控透過完整方案協助營運商降低支援成本、提升營運效率。

‌



Wi-Fi 7 技術方面，合勤展出多款支援 prplWare 開放架構的新品，並結合 prplMesh 應用，以高速、低延遲的全室覆蓋網路服務，解決用戶室內 Wi-Fi 訊號死角、延遲與覆蓋不穩定等營運商主要痛點。

5G FWA 產品組合方面，合勤完整室內與戶外路由器支援 3GPP 標準，涵蓋 Sub-6 GHz 與毫米波頻段，協助電信營運商滿足城鄉市場多元需求。結合 Wi-Fi 7 Mesh 與遠端管理能力，簡化網路佈署流程，並降低營運成本，加速新服務上線。

光纖接入解決方案方面，合勤展示 10G PON 與未來 50G PON 技術，提供從局端到用戶端完整方案，