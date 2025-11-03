鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-11-03 15:51

宏碁 (2353-TW) 參與海洋委員會海洋保育署舉行的「海洋保育、攜手永續」ESG 專案，以科技實力協助守護海洋生態。宏碁基金會攜手宏碁智雲，以及海龜點點名、中華鯨豚協會與致經有限公司，共同推動「海龜 AI 辨識專案」，運用人工智慧技術建立海龜個體影像自動辨識系統，並將開發公共參與平台，邀請全民共同守護台灣海洋生物。

宏碁打造海龜AI辨識系統 以AI技術助力海洋保育。(圖：宏碁提供)

宏碁永續長劉靜靜表示，面對全球生物多樣性快速變遷，企業應積極發揮影響力，讓創新成為保育的助力。宏碁結合 AI 技術與社會參與，讓民眾能以簡單的方式投入海洋保育，一同打造永續海洋生態圈。

台灣四面環海，海洋更是永續發展的重要命脈。海洋保育署指出，面對氣候變遷與生物棲地減少，希望透過「海洋保育 ESG 媒合平台」，引導企業投入資源，共同建構海洋永續的行動計劃。宏碁響應號召，以自身資通訊技術優勢，發揮企業社會責任，將 AI 應用導入海洋保育，展現永續創新的新典範。

全球的海龜共有７個品種，而台灣的周遭海域便能發現綠蠵龜、赤蠵龜、欖蠵龜、革龜及玳瑁５種海龜。宏碁期望透過此專案，以非侵入式方式進行個體識別與族群監測，建立更精準的數據基礎。同時，更呼應多項聯合國永續發展目標（SDGs）及《昆明—蒙特婁全球生物多樣性框架》。

由宏碁智雲團隊所開發的 AI 辨識系統，藉由海龜臉部鱗片的獨特紋路進行模型訓練，能自動辨識個體特徵並歸檔紀錄，並同時導入自動歸檔與相似個體推薦機制，降低人工操作時間，提升研究效率與資料一致性。以 AI 模型提升海龜個體辨識準確度，使用者可即時查詢歷史資料與比對結果，達成辨識流程的全自動化與標準化。

同時，此專案將整合海龜點點名、中華鯨豚協會與海洋保育署的圖像與紀錄資料，建立共享共用的統一資料庫，協助研究單位制定長期保育策略。

宏碁亦計畫於明年上線「海龜回報和比對平台」，民眾上傳拍攝到的海龜照片，可以透過系統即時自動辨識個體並回饋結果，進一步提升參與率，成為生態資料蒐集的重要助力。平台亦將製作互動式「資料故事牆」，整合時間軸、地圖、照片，呈現海龜在台灣近岸的分佈和目擊軌跡，藉由故事化的內容提升情感連結，成為台灣推動海洋保育的重要里程碑。