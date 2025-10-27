宏碁上榜富比世全球最佳雇主榜單 持續打造以人為本公司文化
鉅亨網記者吳承諦 台北
PC 品牌 (2353-TW) 宏碁今 (27) 日宣布，連續第六年獲選富比世最佳雇主榜單，同時也連續四年獲選《富比士》「女性友善公司」，展現企業長期推動員工關懷與打造幸福職場的卓越成果。
宏碁全球人資長林弘道表示，宏碁深信企業的成長來自於員工的成就。宏碁持續打造能讓同仁發揮潛能、實現自我價值的環境，並透過共榮共好的文化，推動以人為核心的職場理念，使多元與包容成為企業文化的重要基石。
宏碁表示，將持續以人為本的精神融入公司文化中，並從多元發展、共創財富與身心福祉三大面向出發，持續打造有溫度的職場氛圍。宏碁積極拓展跨領域的發展機會，鼓勵員工探索不同領域，展現多元潛能。
宏碁指出，也將透過持股信託與新事業體的認股機制，讓員工得以與企業共享營運成果；此外，在身心福祉上，宏碁推行彈性工時與多元假勤制度，並持續擴大「Acer Baby 員工育兒協助方案」，為即將分娩的女性同仁及育有幼兒的父母，提供彈性的家庭支持方案。
