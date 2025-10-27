鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-10-27 16:52

PC 品牌 (2353-TW) 宏碁今 (27) 日宣布，連續第六年獲選富比世最佳雇主榜單，同時也連續四年獲選《富比士》「女性友善公司」，展現企業長期推動員工關懷與打造幸福職場的卓越成果。

宏碁上榜富比世全球最佳雇主榜單 持續打造以人為本公司文化。(圖：shutterstock)

宏碁全球人資長林弘道表示，宏碁深信企業的成長來自於員工的成就。宏碁持續打造能讓同仁發揮潛能、實現自​我價值的環​境，並透過​共榮共好的​文化，推動​以人為核心​的職場理念​，使多元與​包容成為企​業文化的重​要基石。

宏碁表示，將持續以人為本的精神融入公司文化中，並從多元發展、共創財富與身心福祉三大面向出發，持續打造有溫度的職場氛圍。宏碁積極拓展跨領域的發展機會，鼓勵員工探索不同領域，展現多元​潛能。