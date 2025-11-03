標普500估值居高不下 歷史經驗揭示獲利前景才是股價長期關鍵驅動力

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-11-03 14:30

目前美股市場估值偏高，根據 FactSet 的數據，標準普爾 500 指數的遠期本益比 (P/E) 已達 22.9 倍，這水準顯著高於其 18.6 倍的十年平均值。面對居高不下的估值，部分投資者可能傾向於減少股票曝險，甚至預期股價即將出現修正。

然而，數據顯示，單獨依靠估值比率來預測股價走向的可靠性有限。據 tker.co 分析過往數據指出，遠期本益比對於未來 12 個月的股價預測幾乎沒有幫助，儘管它對長期回報的訊號較為強烈，但仍遠非完美。

回顧近期歷史，高估值並不必然預示著市場崩潰。在 2020 年 8 月，標普 500 指數的遠期本益比曾飆升至 23.6 倍的高點，當時指數約在 3500 點。而現今，該指數已逼近 6900 點，意味著股價在 5 年內幾乎翻了一倍。

股價在相對不變的本益比水準下實現翻倍，關鍵在於企業獲利在這段時期內也同步翻倍，這主要得益於持續高漲的利潤率。

儘管過去 5 年的股價與獲利激增並非一帆風順，期間經歷了 2022 年的熊市，以及今年初 19% 的暴跌，但大多數投資人難以精準掌握市場時機，以至於不乏低進高出的投資失利者。

分析師強調，獲利是驅動股價最重要的長期變數。美銀證券 (BofA) Savita Subramanian 指出，本益比 (P/E) 倍數的壓縮，不僅可能來自於股價下跌，也可能來自於獲利上升。換言之，只要獲利的增長速度快於股價的漲幅，P/E 倍數仍可能下降。