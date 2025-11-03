鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-11-03 16:40

美國一年一度的「黑五」（Black Friday）購物季即將於 28 日展開，最新報告指出，由於美國政府的關稅政策，今年的假期採購成本預計將顯著上升，為這一年中最重要的零售旺季投下變數。

美國史上最貴「黑五」？關稅一刀 消費者平均要多花132美元。(圖:shutterstock)

根據線上借貸平台 LendingTree 的預測，關稅將使消費者和零售商的假期總成本增加高達 406 億美元。其中，大部分額外支出將由消費者承擔：

消費者承擔： 286 億美元。

平均每位購物者： 需多花費約 132 美元。

零售商承擔： 剩餘的 120 億美元。

LendingTree 首席消費者金融分析師 Matt Schulz 表示，對多數美國家庭而言，多花 132 美元是一筆不小的負擔，可能導致許多家庭選擇減少送禮，或在節後背負更多債務。

關稅引發的物價上漲已成為消費者最擔憂的問題。供應鏈數據公司 Project 44 的報告顯示，80% 的受訪者認為關稅將導致商品價格上漲。

富國銀行零售金融部門總經理 Adam Davis 指出，由於成本壓力，零售業預計消費者將減少在「黑五」的購買。調查結果支持此判斷：高達 70% 的消費者表示，如果商品價格上漲，他們將減少禮物的購買量。

在商品類別方面，LendingTree 預期電子產品受到的關稅衝擊最大，每位消費者可能需要額外支出 186 美元；服裝或配件則排名第二，預計每人多支出 82 美元。

分析師同時警告，由於關稅壓力，零售商在選擇上架商品時更加謹慎，這導致了兩方面的影響：在庫存與種類方面，貨架上的某些商品種類可能不會像往年那麼豐富；促銷力道方面，由於零售商不像過去囤積過多庫存，因此今年的促銷活動力度預計將會減少。