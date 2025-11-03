今再跌破11萬大關！連7年十月上漲神話失敗 比特幣為何突然退縮？

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-11-03 11:40

‌



比特幣 (BTC)今 (3) 日在亞洲早盤交易時段跌破 11 萬美元大關，下跌約 1.5% 至 10.9 萬美元附近，以太幣(ETH) 亦跌近 3%，失守 3800 美元大關，而比特幣也打破連 7 年十月必漲的紀錄，月線下跌近 5%。

今再失守11萬大關！連7年十月上漲神話失敗 比特幣為何突然退縮？（圖：Shutterstock）

比特幣和以太幣在 10 月最後一周表現大幅波動，前者上周一 (10 月 27 日) 曾短暫突破 11.5 萬美元，主要受到市場對聯準會降息預期以及美中貿易緊張局勢緩解的樂觀情緒推動。

‌



然而，這一漲勢被證明是曇花一現。到 10 月 31 日，這一全球最大加密貨幣回落至接近 10.97 萬美元，是自 2018 年以來比特幣首次在 10 月下跌。

數位市場數據供應商 Kaiko 資深研究分析師 Adam McCarthy 說：「進入 10 月後，加密貨幣追隨黃金、追隨股市接近紀錄新高，但隨著可能是今年首次不確定性的打擊，走勢輪動並沒有全然回到比特幣。」

在美國總統川普宣布關稅措施后，加密貨幣 10 月爆發史上最大的一波平倉，比特幣一度在 10 月 10 日至 11 日期間跌深至 104782.88 美元低點，從數日前的歷史新高逾 12.6 萬美元以上大幅回檔。

McCarthy 說：「10 日的洗盤確實提醒人們，這類資產非常狹窄，主要只有比特幣和 (以太幣)，即使是這兩種，也可能在 15、20 分鐘內蒸發掉 10%。」

儘管比特幣上月月線收黑，但今年迄今仍上漲逾 16%。