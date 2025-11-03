〈焦點股〉欣興獲載板需求增加利多加持 股價漲停創13個月新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-11-03 10:51

欣興 (3037-TW) 2025 年第三季稅後純益爲 21.94 億元，賺贏上半年總和，季增 73.12 倍，年增 1.2 倍，每股純益爲 1.44 元；2025 年 1-3 季稅後賺 31.39 億元，年減 37.55%，每股純益爲 2.06 元。同時，在近期市場傳出 ABF 載板需求大增挹注下，股價攻漲停 179.5 元，創 13 個月新高。

欣興董事長曾子章。(鉅亨網記者張欽發攝)

PCB 及 IC 載板廠欣興 已公布最新財報，2025 年第三季營收 339.94 億元，毛利率 13.38%，季增 0.3 個百分點，年減 2.2 個百分點，第三季稅後純益爲 21.94 億元，賺贏上半年總和，季增 73.12 倍，年增 1.2 倍，每股純益爲 1.44 元。

同時，欣興 2025 1-3 季營收爲 965.5 億元，毛利率爲 13.28%，年減 1.74 個百分點，稅後賺 31.39 億元，年減 37.55%，每股純益爲 2.06 元。

由於 AI 伺服器、網通與高階記憶體模組需求強，ABF 載板市場需求也增加之中，法人預估欣興在 2025 年 AI 相關產品營收比重可望達 15%，同時，預期 2026 年整體營收持續成長。向金管會送件申報將發行 4.6 萬張現增股及發行可轉換公司債 (CB)40 億元，擬合計籌資達 90 億元