〈焦點股〉欣興獲載板需求增加利多加持 股價漲停創13個月新高
鉅亨網記者張欽發 台北
欣興 (3037-TW) 2025 年第三季稅後純益爲 21.94 億元，賺贏上半年總和，季增 73.12 倍，年增 1.2 倍，每股純益爲 1.44 元；2025 年 1-3 季稅後賺 31.39 億元，年減 37.55%，每股純益爲 2.06 元。同時，在近期市場傳出 ABF 載板需求大增挹注下，股價攻漲停 179.5 元，創 13 個月新高。
PCB 及 IC 載板廠欣興 已公布最新財報，2025 年第三季營收 339.94 億元，毛利率 13.38%，季增 0.3 個百分點，年減 2.2 個百分點，第三季稅後純益爲 21.94 億元，賺贏上半年總和，季增 73.12 倍，年增 1.2 倍，每股純益爲 1.44 元。
同時，欣興 2025 1-3 季營收爲 965.5 億元，毛利率爲 13.28%，年減 1.74 個百分點，稅後賺 31.39 億元，年減 37.55%，每股純益爲 2.06 元。
由於 AI 伺服器、網通與高階記憶體模組需求強，ABF 載板市場需求也增加之中，法人預估欣興在 2025 年 AI 相關產品營收比重可望達 15%，同時，預期 2026 年整體營收持續成長。向金管會送件申報將發行 4.6 萬張現增股及發行可轉換公司債 (CB)40 億元，擬合計籌資達 90 億元
欣興向金管會送件申報將發行 4.6 萬張現增股及發行可轉換公司債 (CB)40 億元，擬合計籌資達 90 億元，已申報生效。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 籌資潮 欣興轉投資軟板廠同泰電子擬現增籌資近4億元
- AI助攻力道強 欣興Q3賺贏上半年總和 1-3季每股純益 2.06元
- 欣興曾子章：AI帶動載板及PCB尺寸與層數齊升 用量高速成長
- 欣興8月營收113.56億元改寫33個月來新高 年增4.93%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇